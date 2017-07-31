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Тверичан приглашают полюбоваться французскими замками

31 Июля 2017 13:30
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4 августа в Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется выставка живописи «Из Марьино во Францию». Инициатор этого выставочного проекта - петербургский меценат и коллекционер, основатель музейно-выставочного центра «Петербургский художник» и автор программы восстановления исторической усадьбы Строгановых-Голицыных «Марьино» Галина Георгиевна Степанова.

В сентябре 2016 года в галерее «Петербургский художник» состоялась презентация передвижной выставки, которая стала итогом российско-французского благотворительного проекта, направленного на поддержку художников Санкт-Петербурга. Экспозиция «Из Марьино во Францию» включает порядка пятидесяти этюдов и картин, созданных живописцами – выпускниками института им. И. Е. Репина - в парке усадьбы Марьино и в предместьях Франции (в долине реки Луары и Северной Нормандии – местах, где писали Клод Моне, Василий Поленов, Константин Коровин и другие русские и французские живописцы).

За два года существования проекта музейно-выставочный центр «Петербургский художник» и усадьба Марьино при содействии ассоциации «Культурный перекресток» организовали серию выставок петербургских художников с изображением усадьбы Марьино в замках Вилландри и Бизи. Параллельно во Франции проходили пленэры, во время которых мастера из Петербурга писали парки Вилландри и Бизи, виды Амбуаза, водные сады Вилларсо, Шато дю Шамп де Батай, знаменитый сад Клода Моне в Живерни, замок и сады в Эне-ле-Вьей, Шатоньер, Шато Сен-Креспен, Шато де Авини и многие другие живописные уголки Франции.

Выставка живописи с видами французских замков и усадьбы Марьино получила продолжение и в нашей стране: для жителей Петербурга она была представлена в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца осенью 2016г. Затем выставка проходила в выставочном зале Череповецкого художественного, в Кремле города Зарайска, в Историко-архитектурном комплексе г.Старая Ладога. На исходе лета, которое в этом году оказалось не слишком ласковым для центрального региона России, насладиться видами предместий солнечной Франции смогут и тверичане.

Выставка «Из Марьино во Францию» будет работать до 10 сентября.

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Метки: выставка живописи замки франции из Марьино во Францию
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