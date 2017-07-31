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Как выкормить птенца стрижа? Маленькая история о хлопотном, но добром деле

Как выкормить птенца стрижа? Маленькая история о хлопотном, но добром деле - ТИА
31 Июля 2017 13:10
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Фоторепортаж
Видео

В июле в соцсетях появляется много вопросов о том, как выкормить птенцов стрижей, которые выпадают из гнезда. Сердобольные люди их подбирают, но не знают, что дальше с ними делать, чем кормить. Советы дают все кому не лень: предлагают покормить кашами, детскими смесями, зерном, червями и т.д. Кому-то удаётся спасти стрижонка, но у многих они просто погибают. Своей историей с ТИА поделился Слава Заполин, у которого уже есть удачный опыт выхаживания стрижей.     

- Я сначала подумал, что мертвый. Но моя девушка увидела, как он вдруг головой пошевелил. Птенец был дико замерзший, потому что ночи прохладные, да и сколько пролежал - неизвестно. Сделал импровизированное гнездо из сена, запихав его в баночку из-под майонеза. А снизу грелку горячую. Через дня два отошел.

Кормить стрижат нужно насекомыми. Сначала Слава давал муравьиные яйца, иногда немного желтка для витаминов. Однако такой вариант очень трудоёмкий и требует много времени. А корма надо много - птенец прожорливый. Поэтому перешли на самый оптимальный заменитель - на банановых сверчков.

- В Твери их дефицит, как я понял из множества чатов и групп по стрижам.В нашем городе только один магазин ими торгует, и то не сами разводят. Ну, и по сей день он питается именно ими. В среднем по 10-15 сверчков 3 раза в день. Меня начал узнавать буквально через пару дней. Подбегает ко мне, будто к мамке.

Сперва, чтобы не перекормить или недокормить птенца, Слава ориентировался по килю (грудина в птичьем скелете), благо в рунете есть много форумов с профессиональными фотографиями и рекомендациями. Сейчас птенец уже сам контролирует количество корма.

- У них бешеный метаболизм, за полторы недели целиком оперился. Думаю, скоро полетит. У них фишка есть такая, когда они перестают есть, значит пора выпускать. Не знаю с чем связано, но так у всех. И обучать летать его не надо: думаю, у них в генах все это заложено. Они ведь летать способны со скоростью больше 100 км в час.

Пока стрижонок переехал в коробку от обуви с полотенцем внутри, чтобы цепляться когтями и висеть на нём. Они ведь пешком не ходят. А что касается имени питомца, то Слава признался, что не хочет давать ему прозвище: "И так жалко будет отпускать. С девушкой просто называем его "пернатым".

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Комментарии (3)

  • Кубит 
    "Поэтому перешли на самый оптимальный заменитель - на банановых сверчков."
Выпустят птенца на волю дикую, а тут ни бананов, ни сверчков.....

P.S. Стриж птица особая, с ровной поверхности взлететь не может.
А вообще - не надо птенцов трогать, т.к. в 99% случаев вы их просто погубите. Они не потерялись, родители рядом, и ваше вмешательство им совершенно не нужно, тем более, что жалельщики, вообще не в курсе что надо делать и могут предоставить птенцу лишь возможность погибнуть в комфортных условиях своей квартиры.
    31.07.2017 13:45
    1 | 0

    • TvereZ 
      В норме у стрижей  птенцы улетают раньше родителей. Если птенец стрижа валяется на улице - значит, родители уже улетели, не имея времени дорастить его до летного веса.
      31.07.2017 14:04
      0 | 0

  • Bonch 
      Молодцы!  Люди с живой  душой.
    31.07.2017 13:54
    0 | 1
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