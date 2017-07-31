Как выкормить птенца стрижа? Маленькая история о хлопотном, но добром деле

В июле в соцсетях появляется много вопросов о том, как выкормить птенцов стрижей, которые выпадают из гнезда. Сердобольные люди их подбирают, но не знают, что дальше с ними делать, чем кормить. Советы дают все кому не лень: предлагают покормить кашами, детскими смесями, зерном, червями и т.д. Кому-то удаётся спасти стрижонка, но у многих они просто погибают. Своей историей с ТИА поделился Слава Заполин, у которого уже есть удачный опыт выхаживания стрижей.

- Я сначала подумал, что мертвый. Но моя девушка увидела, как он вдруг головой пошевелил. Птенец был дико замерзший, потому что ночи прохладные, да и сколько пролежал - неизвестно. Сделал импровизированное гнездо из сена, запихав его в баночку из-под майонеза. А снизу грелку горячую. Через дня два отошел.

Кормить стрижат нужно насекомыми. Сначала Слава давал муравьиные яйца, иногда немного желтка для витаминов. Однако такой вариант очень трудоёмкий и требует много времени. А корма надо много - птенец прожорливый. Поэтому перешли на самый оптимальный заменитель - на банановых сверчков.

- В Твери их дефицит, как я понял из множества чатов и групп по стрижам.В нашем городе только один магазин ими торгует, и то не сами разводят. Ну, и по сей день он питается именно ими. В среднем по 10-15 сверчков 3 раза в день. Меня начал узнавать буквально через пару дней. Подбегает ко мне, будто к мамке.

Сперва, чтобы не перекормить или недокормить птенца, Слава ориентировался по килю (грудина в птичьем скелете), благо в рунете есть много форумов с профессиональными фотографиями и рекомендациями. Сейчас птенец уже сам контролирует количество корма.

- У них бешеный метаболизм, за полторы недели целиком оперился. Думаю, скоро полетит. У них фишка есть такая, когда они перестают есть, значит пора выпускать. Не знаю с чем связано, но так у всех. И обучать летать его не надо: думаю, у них в генах все это заложено. Они ведь летать способны со скоростью больше 100 км в час.

Пока стрижонок переехал в коробку от обуви с полотенцем внутри, чтобы цепляться когтями и висеть на нём. Они ведь пешком не ходят. А что касается имени питомца, то Слава признался, что не хочет давать ему прозвище: "И так жалко будет отпускать. С девушкой просто называем его "пернатым".