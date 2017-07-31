В Твери обнаружили сумку с автоматом Калашникова и патронами

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области в ходе мероприятия «Оружие» на территории одного из производственных помещений, расположенных на улице Коминтерна в Твери, обнаружили спортивную сумку, в которой находилось оружие. Изъяли автомат Калашникова АКС-74У, пригодный для стрельбы, а также 40 патронов различных калибров и предназначения.

Полицейские установили, что оружие и боеприпасы принадлежат 36-летнему местному жителю, мужчину задержали.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", "Незаконное изготовление оружия", сообщает УМВД России по Тверской области