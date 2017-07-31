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В Твери обнаружили сумку с автоматом Калашникова и патронами

В Твери обнаружили сумку с автоматом Калашникова и патронами - ТИА
31 Июля 2017 11:35
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Фоторепортаж

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области в ходе мероприятия  «Оружие» на территории  одного из производственных помещений, расположенных на улице Коминтерна в Твери, обнаружили спортивную сумку, в которой находилось оружие. Изъяли автомат Калашникова  АКС-74У, пригодный для стрельбы, а также 40 патронов различных калибров и предназначения.

Полицейские установили, что оружие и боеприпасы принадлежат 36-летнему местному жителю, мужчину задержали.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", "Незаконное изготовление оружия", сообщает УМВД России по Тверской области

 

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Метки: незаконный оборот оружия автомат калашникова
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Комментарии (5)

  • horror 
    Патроны похожи от пистолета "ПМ", "TT" какая-то газовая хрень и винтовочный патрон калибра 7,62, а может быть патрон маузер 7.92х57
    31.07.2017 11:50
    1 | 3

    • Zorkiy 
      Винтовочный с закраиной:
      Прикрепленные изображения:
      31.07.2017 12:32
      0 | 2

  • hatamoto san 
    так вот раз-два и нашли? а не стуканул ли кто?
    31.07.2017 11:56
    0 | 0

  • Max_Rayne 
    Однако, весьма креативная реклама у "Роллтон"...
    31.07.2017 12:07
    0 | 4

  • TvereZ 
    Судя по фоткам, пострелять у владельца не вышло бы. Ни один из тех патронов в ксюху не влезет. Так что попытка негодными средствами. 
Судя по спортивной сумке, чувак занимался спортивным ношением оружия )))
    31.07.2017 12:53
    0 | 1
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