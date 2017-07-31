Администрация Твери намерена собственными силами снести мини-рынок в "Южном", не дожидаясь судебных приставов

ТИА уже писало о том, что снос мини-рынка в "Южном" откладывается как минимум до сентября. 26 июля по требованию судебного пристава ООО «Юкка» должно было начать демонтировать торговые конструкции на ярмарке, расположенной на ул. Можайского (согласно решению Арбитражного суда Тверской области, которое вступило в силу ещё в марте 2017 года).

Сегодня ярмарка как работала, так и продолжает работать в обычном режиме.

На данный момент обе стороны конфликта - и ООО "Юкка", и администрация города - обжалуют в суде действия судебного пристава: одни - по возбуждению исполнительного производства, другие - по отложению исполнительных действий.

Администрация Твери намерена действовать решительно и самостоятельно:

– Согласно решению Арбитражного суда Тверской области, вступившему в законную силу в марте 2017 года, в случае неисполнения ответчиком решения суда об обязании освобождения территории ярмарки, департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери обладает правом демонтировать данные торговые конструкции собственными силами и намерен этим правом воспользоваться. Все субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие торговлю на ярмарке, заблаговременно уведомлены о перспективе демонтажа конструкций, им предложены альтернативные места для торговли.