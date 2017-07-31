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Администрация Твери намерена собственными силами снести мини-рынок в "Южном", не дожидаясь судебных приставов

Администрация Твери намерена собственными силами снести мини-рынок в "Южном", не дожидаясь судебных приставов - ТИА
31 Июля 2017 11:17
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ТИА уже писало о том, что снос мини-рынка в "Южном" откладывается как минимум до сентября. 26 июля по требованию судебного пристава ООО «Юкка» должно было начать демонтировать торговые конструкции на ярмарке, расположенной на ул. Можайского (согласно решению Арбитражного суда Тверской области, которое вступило в силу ещё в марте 2017 года).

Сегодня ярмарка как работала, так и продолжает работать в обычном режиме.

На данный момент обе стороны конфликта - и ООО "Юкка", и администрация города - обжалуют в суде действия судебного пристава: одни - по возбуждению исполнительного производства, другие - по отложению исполнительных действий.

Администрация Твери намерена действовать решительно и самостоятельно:

 – Согласно решению Арбитражного суда Тверской области, вступившему в законную силу в марте 2017 года, в случае неисполнения ответчиком решения суда об обязании освобождения территории ярмарки, департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери обладает правом демонтировать данные торговые конструкции собственными силами и намерен этим правом воспользоваться. Все субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие торговлю на ярмарке, заблаговременно уведомлены о перспективе демонтажа конструкций, им предложены альтернативные места для торговли.

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Метки: ооо юкка мини-рынок в южном снос минирынка судебные приставы уфссп по тверской области администрация твери
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Комментарии (5)

  • sad 
    все верно!
    31.07.2017 12:08
    0 | 1

  • mosin 
    О том, что творят чиновники и кто они есть, можно почитать свежую инфу вот здесь. Рвет мозг буквально в клочья. http://theothertver.com/уничтожение-малого-бизнеса-в-твери-ру/#comment-33601
    31.07.2017 12:58
    0 | 0

  • mosin 
    Прежде, чем Вуйминой и Федяеву разрешить что-либо предпринять, Огоньков должен направить их в Бурашево на проверку их психического здоровья. Все-таки скоро выборы и дать отмашку рвануть пузырь с говном, которое разлетится по всему городу ...ммм...это нечто. Давненько у нас не было таких развлечений. Ну-с, Вуймина, попрошу вас головой в говно-с, Федяев приготовиться
    31.07.2017 13:05
    0 | 0

  • mosin 
    Мне кажется, Ирина Михайловна поторопилась с заявлениями для СМИ. Такие серьезные вопросы - это не ее уровень компетенции. Должен высказаться, минимум, Огоньков да и то после согласования с Руденей. А Рудене могут понадобиться согласования с силовыми структурами и Москвой. А то вдруг события начнут развиваться по калужскому сценарию, - это может привести к падению рейтинга Рудени и автоматически к увольнению Ирины Михайловны. Так что согласования и еще раз согласования! И нужно срочно написать и согласовать все с помощью документации. Больше бумаги - чище задница.
ПС. Из-за своей спешки Ирина Михайловна уже ни раз попадала впросак, поэтому и катилась по наклонной - из правительства области до и.о зам. главы администрации г.Тверь, а потом и до начальника управления. Следующая ступенька карьерной лестницы, по-видимому, будет начальник отдела, а потом - сотрудник.
    31.07.2017 13:33
    0 | 0

  • mosin 
    Если кому-то интересно - фрагмент дискуссии с соседнего ресурса - сразу все встает на свои места:
.
Мия :  31.07.2017 14:05
Господа! Я полностью вас всех поддерживаю. Пусть малый, средний и все остальные бизнесы процветают. Только пожалуйста, уберите этот грязный рынок на Ногина!!!!! Ну пожалуйста. Или в крайнем случае давайте поменяемся квартирами с кем-нибудь из тех, кто подписывает петиции за его сохранность! Ну не могу я больше смотреть из окна на эту грязь, понаехавших брюнетов и собак, поперек себя шире. Может кому-то нравится такой пейзаж. Тогда давайте махнемся квартирами. У меня двух-комнатная. Жду предложений.

 Помойки-Близнецы :  31.07.2017 14:19
У вас еще цветочки, а вот в Южном Вуймина и Федяев заявили, что не собираются ждать, пока суд примет решение о сносе павильона, дескать мы сами его сломаем. Из шпионских источников стало известно, что подгоняет чиновников владелец помоечного рынка, который находится за павильоном в 10 шагах. Дело в том, что павильон чистый и культурный, поэтому все покупатели идут туда, а не на помойку. Если чиновники павильон сломают, то в Южном будет такая же помойка как на Ногина. Кстати, владелец южной помойки тот же, что и рынка на Ногина.
    31.07.2017 14:23
    0 | 0
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