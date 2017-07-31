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Поиски пропавшего подростка продолжаются. Очевидцы видели на днях ребёнка в Твери

31 Июля 2017 10:54
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14-летний Дима Ш. пропал 28 июля: около 10 часов утра он вышел из дома, чтобы вынести мусор, и не вернулся. Мальчик проживал с бабушкой в СНТ “Пенсионер”, ул. Вторая главная, участок 169. До сих пор никакой информации о подростке нет. Диму уже несколько дней ищут полиция, спасатели и волонтёры, в том числе ВПСО "Сова".

Тем временем, пользователи соцсетей пишут, что пару-тройку дней назад видели мальчика в Твери, в районе ул. Пичугина, где он периодически до этого появлялся.

- Мы здесь живем, и он периодически попадается на глаза, очень общителен, я бы даже сказала навязчив. Просто подходит к прохожим и начинает заводить разговор, из-за чего слышала, как на него кричат и прогоняют. Мальчишка очень добрый, видела недавно, как собака бродячая бежала и лаяла на прохожих, я детей в руки и бегом. Смотрю - он к ней подходит, начинает разговаривать, гладит, и собака успокоилась. Очень надеюсь, что его найдут!!!

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Метки: пропал ребенок впсо сова пропал человек пропал мальчик дима шаихов поиски ребенка
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Комментарии (5)

  • Leo-L 
    По моему он сам не горит желанием вернуться на дачу.
    31.07.2017 11:14
    0 | 4

    • russs 
      Судя по особым приметам: раб на даче. Не выполнил норму, - бьют! Куда смотрят ювеналы?
Любить надо детишек, тогда и бегать не будут!
      31.07.2017 11:20
      1 | 6

  • Dobry кrtek 
    Дромоман, ясен пень. Бабке не нужен, родителей нет или горькую пьют. Всё стандартно.
    31.07.2017 11:15
    1 | 4

  • Филин 
    Зачем тогда искать? Средства тратить.
    31.07.2017 11:35
    1 | 1

  • volna 
    Ладно, хоть жив, паршивец..
    31.07.2017 14:23
    0 | 0
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