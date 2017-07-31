Поиски пропавшего подростка продолжаются. Очевидцы видели на днях ребёнка в Твери

14-летний Дима Ш. пропал 28 июля: около 10 часов утра он вышел из дома, чтобы вынести мусор, и не вернулся. Мальчик проживал с бабушкой в СНТ “Пенсионер”, ул. Вторая главная, участок 169. До сих пор никакой информации о подростке нет. Диму уже несколько дней ищут полиция, спасатели и волонтёры, в том числе ВПСО "Сова".

Тем временем, пользователи соцсетей пишут, что пару-тройку дней назад видели мальчика в Твери, в районе ул. Пичугина, где он периодически до этого появлялся.

- Мы здесь живем, и он периодически попадается на глаза, очень общителен, я бы даже сказала навязчив. Просто подходит к прохожим и начинает заводить разговор, из-за чего слышала, как на него кричат и прогоняют. Мальчишка очень добрый, видела недавно, как собака бродячая бежала и лаяла на прохожих, я детей в руки и бегом. Смотрю - он к ней подходит, начинает разговаривать, гладит, и собака успокоилась. Очень надеюсь, что его найдут!!!