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Что такое лактазная недостаточность? Зачем и как правильно делать прививки? Педиатр Ольга Устинова отвечает на вопросы читателей ТИА

Что такое лактазная недостаточность? Зачем и как правильно делать прививки? Педиатр Ольга Устинова отвечает на вопросы читателей ТИА - ТИА
31 Июля 2017 10:39
Автор:

Что такое лактазная недостаточность и «с чем ее едят», делать или не делать прививки детям и чего ждать от вакцинации? На вопросы читателей ТИА barishnya-krestyanka и Butterfly ответила главный врач Детской городской клинической больницы №1, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, педиатр, гастроэнтеролог Ольга Устинова.

Лактазная недостаточность

При лактазной недостаточности организм ребенка не справляется с перевариванием молочного сахара из-за того, что в кишечнике недостаточно вырабатывается фермента лактазы.

- Признаки лактазной недостаточности у грудного ребенка – вздутие, колики, частый жидкий стул. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот диагноз назначаются два анализа кала – копрограмма и анализ кала на углеводы. Если лактазная недостаточность подтверждается, то врач корректирует питание.

Для грудничков к грудному молоку добавляют искусственный фермент - лактозу.

- Женщина перед каждым кормлением сцеживает немного молока, добавляет в него фермент и дает ребенку, только потом кормит грудью.

Если ребенок-искусственник, то ему педиатр назначит низколактозную смесь. В большинстве случаев лактазная недостаточность – это не заболевание, а временное состояние. Ближе к 6 месяцам - 1 году клетки кишечника – энтероциты, которые отвечают за выработку фермента лактозы, созреют и проблема уйдет. Если лактазная недостаточность врожденная, генетическая, в этом случае безмолочной диеты придется придерживаться всю жизнь.

- Таким людям, в первую очередь, нужно отказаться от блюд из цельного молока, заменить его на кисломочные продукты, но их можно употреблять тоже в небольшом количестве. Также на помощь придет все тот же искусственный фермент, его можно принимать не только грудничкам, а всем, кто страдает лактазной недостаточностью.

Прививки – дело добровольное

Прививки всем делаются по Национальному календарю прививок, утвержденному Министерством здравоохранения РФ. Большую часть прививок родителям предстоит сделать в первый год жизни малыша.

Еще в родильном доме, в возрасте 3-5 дней, ребёнку делают прививку от туберкулеза (БЦЖ) и против вирусного гепатита В. Если малыш родился недоношенным, с массой тела менее 2,5 кг, то процедура откладывается, ее сделают ребенку в поликлинике в первые полгода.

Ревакцинация против туберкулеза – в 7 и 14 лет, против гепатита В – в 1 месяц и в 6 месяцев.

В 3, 4,5 и 6 месяцев малышу нужно сделать прививку АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная), а также против полиомиелита.

Ревакцинацию от полиомиелита нужно сделать в 18 и в 20 месяцев, а также в 14 лет. Ревакцинация АКДС – в 18 месяцев, в 14 лет нужно сделать прививку от дифтерии и столбняка (без коклюшного компонента).

- Сейчас, помимо бесплатной отечественной вакцины АКДС, есть импортные, которые предлагают платные центры. Родители сами решают, чему отдать предпочтение. Разница между этими вакцинами: отечественная – цельно-клеточная вакцина, содержит компонент возбудителя; импортные – бесклеточные, не содержат частичку возбудителя, а потому не вызывают реакцию.

В год ребенка ждет прививка от кори, краснухи, эпидемического паротита, ее повторить придется в 6 лет.

С 1 года до 15 лет ежегодно у ребенка будут проверять реакцию на пробу манту. Это не прививка – а иммунный ответ организма на введение под кожу туберкулина (специальным образом обработанных фрагментов туберкулезных бактерий).

- На третий день после введения туберкулина, нужно прийти на прием к педиатру, чтобы врач сделала вывод об отрицательной или положительной реакции. Встречается ложноположительная реакция, чаще всего это бывает у детей-аллергиков.

Прививки – дело добровольное, но, отказываясь от вакцинации, родители должны понимать, что подвергают жизнь ребенка серьезной опасности, ведь прививаются дети от крайне тяжелых заболеваний. Так, например, полиомиелит ни много ни мало приводит к инвалидности, это заболевание не побеждено, оно есть, а, значит, у непривитых людей есть опасность им заразиться.

- Кроме того, первую вакцину от полиомиелита ребенку вводят перорально (капельки в рот), вакцина представляет собой частички вируса, ребенок становится потенциально заразен. То есть если такой малыш пришел, например, на какой-то детский праздник и играл вместе с непривитым ребенком, то второй может заболеть полиомиелитом. В реальной жизни подобных случаев в Тверской области не зарегистрировано. Об опасности я рассказала не для того, чтобы напугать, а чтобы донести важность вакцинации.

Прививка – это своего рода переболивание, в результате которого у человека вырабатывается иммунитет к болезни. В идеале, это переболивание должно пройти незаметно, но все же иногда бывает реакция на прививки. Наиболее распространенная реакция – повышение температуры. Если температура перевалила за 38 градусов, ее нужно сбивать как при простуде жаропонижающими препаратами.

Итак, реакция на прививки:

гепатит В – переносится хорошо, реакция встречается крайне редко

ВЦЖ – местная реакция. Вакцина вводится под кожу, на месте введения появляется уплотнение с узелком в центре, затем здесь появляется некроз с корочкой. Через 4-6 недель после вакцинации на теле остается маленький рубчик. Это в норме, если после прививки у малыша другая реакция, нужно обратиться к педиатру.

АКДС, корь, паротит, краснуха – болезненные ощущения в месте введения, повышение температуры, недомогание в первые три дня после прививки.

На все прививки может быть аллергическая реакция.

По медицинским показаниям или по каким-либо другим причинам, сроки вакцинации могут смещаться, но перенесение сроков не повод не делать прививку вовсе.

 

 

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Метки: Ольга Устинова прививки прививки детям лактазная недостаточность врач-педиатр
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Комментарии (15)

  • russs 
    Всех излечит, исцелит
Ольга УстинОва!
Скоро в Думу поступит, -
Будет всем... отлично!
    Прикрепленные изображения:
    31.07.2017 10:56
    0 | 6

  • Dobry кrtek 
    Любыми путями, хоть через ж...( зачёркнуто ) умнейшие беседы о дефиците VII  фактора свёртывания крови, некоторые изо всех силёнок стремятся попасть в думу.) Второе. Почему был проигнорирован вопрос некой Маруси? Недоработка со стороны потенциальной депутатки по разнорядке от народной власти.)
    Прикрепленные изображения:
    31.07.2017 11:12
    0 | 5

    • russs 
      Узлом на спине завязывать, как советовал классик. Видимо, с этим советом  согласна и кандидат в думку.
      31.07.2017 11:23
      0 | 2

  • MikeH 
    Когда ТИА переименовывать будут? 
Я бы предложил "Мамское Информационное Агентство".
    31.07.2017 11:15
    0 | 0

    • hippo 
      "Толкнём Избирателям Агитки"
      31.07.2017 11:25
      0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Кандидаты лезут в думу
За народ страдая
УстинОва не такая
Всё про титьки знает!
P.S. А вообще становится весьма тошно, глядя на маниакальные потуги одной кандидатки, в миру докторицы, всеми силами попасть в кресло депутата. Самой не смешно, любезная? Не мутит иногда от желания помочь народу?
    31.07.2017 11:42
    0 | 4

  • Кубит 
    Запедиатрила уже кандидат в депутаты.
    31.07.2017 12:03
    0 | 2

    • hippo 
      А ведь могла оказаться урологом, гинекологом, проктологом…))
      31.07.2017 12:08
      0 | 2

      • MikeH 
        Так еще все впереди! Это же не единственный главрач на весь город.
        31.07.2017 12:30
        0 | 0

        • hippo 
          Какое воодушевление, вопросы, небось, готовите?..))
          31.07.2017 12:35
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Барышня-крестьянка щас поднатужится и спросит Устинову: Что делать когда за стенкой трахаются? Молча терпеть или присоединиться к вопящим от похоти и страсти?
            31.07.2017 12:45
            0 | 3

          • MikeH 
            Факты констатирую.
            31.07.2017 13:33
            0 | 0

            • hippo 
              Вы же из экс-модераторов, если память мне не изменяет? Тогда констатируйте, пожалуйста, наличие/отсутствие планов на время предвыборной кампании. Будет вторая серия спецпроекта на ТИА, или можно не рассчитывать?
              31.07.2017 13:55
              0 | 0

              • MikeH 
                Да, было такое когда-то. 
На данный момент о второй серии мне ничего не известно.
                31.07.2017 14:32
                0 | 0

  • Ин окентий 
    Низкие удои (или надои?)?
Устинова поможет!
ЕДРО - ВЫЖМЕМ ВАС ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ!!!
    31.07.2017 12:40
    0 | 1
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