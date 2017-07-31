Что такое лактазная недостаточность? Зачем и как правильно делать прививки? Педиатр Ольга Устинова отвечает на вопросы читателей ТИА

Что такое лактазная недостаточность и «с чем ее едят», делать или не делать прививки детям и чего ждать от вакцинации? На вопросы читателей ТИА barishnya-krestyanka и Butterfly ответила главный врач Детской городской клинической больницы №1, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, педиатр, гастроэнтеролог Ольга Устинова.

Лактазная недостаточность

При лактазной недостаточности организм ребенка не справляется с перевариванием молочного сахара из-за того, что в кишечнике недостаточно вырабатывается фермента лактазы.

- Признаки лактазной недостаточности у грудного ребенка – вздутие, колики, частый жидкий стул. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот диагноз назначаются два анализа кала – копрограмма и анализ кала на углеводы. Если лактазная недостаточность подтверждается, то врач корректирует питание.

Для грудничков к грудному молоку добавляют искусственный фермент - лактозу.

- Женщина перед каждым кормлением сцеживает немного молока, добавляет в него фермент и дает ребенку, только потом кормит грудью.

Если ребенок-искусственник, то ему педиатр назначит низколактозную смесь. В большинстве случаев лактазная недостаточность – это не заболевание, а временное состояние. Ближе к 6 месяцам - 1 году клетки кишечника – энтероциты, которые отвечают за выработку фермента лактозы, созреют и проблема уйдет. Если лактазная недостаточность врожденная, генетическая, в этом случае безмолочной диеты придется придерживаться всю жизнь.

- Таким людям, в первую очередь, нужно отказаться от блюд из цельного молока, заменить его на кисломочные продукты, но их можно употреблять тоже в небольшом количестве. Также на помощь придет все тот же искусственный фермент, его можно принимать не только грудничкам, а всем, кто страдает лактазной недостаточностью.

Прививки – дело добровольное

Прививки всем делаются по Национальному календарю прививок, утвержденному Министерством здравоохранения РФ. Большую часть прививок родителям предстоит сделать в первый год жизни малыша.

Еще в родильном доме, в возрасте 3-5 дней, ребёнку делают прививку от туберкулеза (БЦЖ) и против вирусного гепатита В. Если малыш родился недоношенным, с массой тела менее 2,5 кг, то процедура откладывается, ее сделают ребенку в поликлинике в первые полгода.

Ревакцинация против туберкулеза – в 7 и 14 лет, против гепатита В – в 1 месяц и в 6 месяцев.

В 3, 4,5 и 6 месяцев малышу нужно сделать прививку АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная), а также против полиомиелита.

Ревакцинацию от полиомиелита нужно сделать в 18 и в 20 месяцев, а также в 14 лет. Ревакцинация АКДС – в 18 месяцев, в 14 лет нужно сделать прививку от дифтерии и столбняка (без коклюшного компонента).

- Сейчас, помимо бесплатной отечественной вакцины АКДС, есть импортные, которые предлагают платные центры. Родители сами решают, чему отдать предпочтение. Разница между этими вакцинами: отечественная – цельно-клеточная вакцина, содержит компонент возбудителя; импортные – бесклеточные, не содержат частичку возбудителя, а потому не вызывают реакцию.

В год ребенка ждет прививка от кори, краснухи, эпидемического паротита, ее повторить придется в 6 лет.

С 1 года до 15 лет ежегодно у ребенка будут проверять реакцию на пробу манту. Это не прививка – а иммунный ответ организма на введение под кожу туберкулина (специальным образом обработанных фрагментов туберкулезных бактерий).

- На третий день после введения туберкулина, нужно прийти на прием к педиатру, чтобы врач сделала вывод об отрицательной или положительной реакции. Встречается ложноположительная реакция, чаще всего это бывает у детей-аллергиков.

Прививки – дело добровольное, но, отказываясь от вакцинации, родители должны понимать, что подвергают жизнь ребенка серьезной опасности, ведь прививаются дети от крайне тяжелых заболеваний. Так, например, полиомиелит ни много ни мало приводит к инвалидности, это заболевание не побеждено, оно есть, а, значит, у непривитых людей есть опасность им заразиться.

- Кроме того, первую вакцину от полиомиелита ребенку вводят перорально (капельки в рот), вакцина представляет собой частички вируса, ребенок становится потенциально заразен. То есть если такой малыш пришел, например, на какой-то детский праздник и играл вместе с непривитым ребенком, то второй может заболеть полиомиелитом. В реальной жизни подобных случаев в Тверской области не зарегистрировано. Об опасности я рассказала не для того, чтобы напугать, а чтобы донести важность вакцинации.

Прививка – это своего рода переболивание, в результате которого у человека вырабатывается иммунитет к болезни. В идеале, это переболивание должно пройти незаметно, но все же иногда бывает реакция на прививки. Наиболее распространенная реакция – повышение температуры. Если температура перевалила за 38 градусов, ее нужно сбивать как при простуде жаропонижающими препаратами.

Итак, реакция на прививки:

гепатит В – переносится хорошо, реакция встречается крайне редко

ВЦЖ – местная реакция. Вакцина вводится под кожу, на месте введения появляется уплотнение с узелком в центре, затем здесь появляется некроз с корочкой. Через 4-6 недель после вакцинации на теле остается маленький рубчик. Это в норме, если после прививки у малыша другая реакция, нужно обратиться к педиатру.

АКДС, корь, паротит, краснуха – болезненные ощущения в месте введения, повышение температуры, недомогание в первые три дня после прививки.

На все прививки может быть аллергическая реакция.

По медицинским показаниям или по каким-либо другим причинам, сроки вакцинации могут смещаться, но перенесение сроков не повод не делать прививку вовсе.