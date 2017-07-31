В Твери стартовало уникальное ледовое шоу «Айсберг». Спешите видеть!

Это надо видеть, как детям, так и взрослым! Красочное, необыкновенное, живое и сказочное шоу, которое смотрится на одном дыхании. Артисты не дадут вам заскучать, а дрессированные животные непременно вызовут массу положительных эмоций, улыбки и, конечно же, удивление.

29 июля в тверском цирке состоялась премьера необыкновенной программы – уникального ледового шоу «Айсберг». На первом показе было шумно и многолюдно. Уже на подступах к цирку выстроились очереди в кассы, билеты были нарасхват, к сожалению, мест хватило не всем желающим!

Премьеру посетили и признанные мастера циркового искусства. Посмотреть новое цирковое представление на льду приехал создатель и руководитель полюбившегося Тверичан «Королевского цирка» Гия Эрадзе:

- Я очень счастлив, что присутствую на премьере в этом замечательном тверском цирке, где я неоднократно сам лично выступал, и где работали все мои коллективы. Пользуясь случаем, хочу поздравить с этим и государственную компанию Росгосцирк, а также продюсера и создателя этого шоу, одного из моих первых, признаюсь вам, продюсеров Юрия Юрьевича Иванова. Знаете, много лет у государственной компании не было цирка на льду и то, что сегодня продюсеры, в частности Юрий Юрьевич и Росгосцирк, возродили цирк на льду, который является единственным в нашей стране – это здорово.

Поздравление мастера как нельзя кстати. Над уникальным шоу работали тщательно, днями и ночами. Репетировать программу на манеже тверского цирка начали в конце апреля, чтобы в конце июля во всем блеске предстать перед искушенной публикой.

Все артисты – молодые и успешные профессионалы, которые взяли на себя нелегкую роль выполнять сложные трюки, при этом катаясь на коньках. А ведь многие из них до работы в шоу «Айсберг» на коньках даже не стояли. Учиться приходилось в сжатые сроки, мастерство оттачивалось постепенно на многочасовых репетициях.

И это того стоило.

С первых минут зритель погружается в атмосферу. Декорации, звуковое и лазерное сопровождение, красочные 3D-проекции на льду тут же захватывают и увлекают в удивительное путешествие на Север.

Шоу «Айсберг» - это сочетание многих жанров, которые удивительным образом переплетаются друг с другом, становясь незабываемым зрелищем.

На манеже тверского цирка выступают и жонглеры на мотоциклах, и воздушные гимнасты, танцуют артисты в прекрасных костюмах, а акробат на американском колесе смелости выполняет опасные и эффектные приемы, от которых захватывает дух. Ну и куда же без фокусов и озорных колунов, их по достоинству оценили дети.

Но это еще не все. Зрителя удивят необычайно талантливые южно-американские попугаи, нежные голуби и милые морские львы.

А вот гвоздем программы стал единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей. На манеже – четыре очаровательные блондинки, 17-летние Мотя, Кнопа, Дора и Умка. А ведь говорили, что белые медведи не поддаются дрессуре. Этот миф развенчали супруги Юрий Хохлов и Юлия Денисенко. Им удалось сделать невозможное, то, что многим талантливым дрессировщикам было не по зубам.

- Сами животные очень сложные, белые отличаются от бурых и по характеру, и по физическим возможностям, - рассказывает дрессировщица Юлия Денисенко, - они очень опасные, хотя с виду хомячки. В этом-то и есть опасность, снаружи милые, а вот доверять наружности никак нельзя. Мало кто хотел с ними работать, потому что если и сталкивались, то попытки заканчивались увечьями и серьезными травмами. Я с белыми медведями занимаюсь порядка 30 лет. Сначала дрессурой увлекались мои родители, потом я выступала с отцом, а теперь вот работаем вместе с Юрием. Особенность дрессуры белых медведей в том, что из-под палки с ними работать нельзя, да и обучать надо начинать с малышей. Меня папа учил, что любое животное надо обучать с раннего возраста, тогда они проще будут все усваивать и привыкать к людям. Мы для наших медведей мама и папа. Они доверяют нам, а мы им.

Сложность работы с белыми медведями еще и в том, говорит дрессировщик Юрий Хохлов, что они как люди – у каждого свой характер, а потому к каждому животному нужен свой подход, а также на выступления влияет и их настроение. Если оно неважное, то это может привести к скандалам и дракам на арене. И тут очень важна работа дрессировщиков, чтобы вовремя подоспеть и усмирить разгневанных медведиц.

Шоу «Айсберг» получило высокую оценку от профессионалов , в частности, и от Гии Эрадзе. Он признался, что побывал на настоящем празднике и получил массу приятных эмоций:

- Меня поразило то, что создано масштабное зрелище, это большой праздник. Это не просто цирк, в традиционном его понимании, это синтез, который и я люблю создавать в своих программах. Также это костюмированное цирковое зрелище. Я открою вам секрет, несколько пар сменных костюмов я подарил этому коллективу, чтобы цирк на льду все-таки был в нашей стране.

Поразительно и то, что создатели «Айсберга» сумели уместить разные цирковые жанры на льду, хотя это очень тяжело. Ведь лед – специфическая вещь для цирка, на нем непросто работать, и это дорогого стоит.

Теперь и у жителей Твери, а также гостей города появилась уникальная возможность первыми в мире увидеть необыкновенное премьерное шоу. Торопитесь! Программа продлится до конца августа. Билеты приобретайте в кассе и на сайте тверского цирка. Справки по телефону: 8 (4822) 32-14-29. www.circus-tver.ru

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