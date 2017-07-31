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В Твери мужчина в форме полицейского на иномарке сбил женщину

В Твери мужчина в форме полицейского на иномарке сбил женщину - ТИА
31 Июля 2017 10:53
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Фоторепортаж

31 июля утром в Твери на Московском шоссе иномарка сбила пешехода. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля «Ниссан Кашкай». От удара у автомобиля оторвало боковое зеркало. 

За рулем иномарки находился мужчина в полицейской форме. Как он пояснил, ехал он со стороны поселка Химинститута на зеленый сигнал светофора, а вот женщина ПДД нарушила, перебегала дорогу на мигающий зеленый.То же самое сказал и случайный очевидец происшествия. 

Очевидец и виновник ДТП

У 67-летней  женщины-пешехода диагностированы сотрясение головного мозга, скрытый перелом сустава и раны головы и лица. Пострадавшая момент аварии не помнит.

Как пояснили ТИА в УМВД по Тверской области, водитель иномарки - сотрудник Росгвардии, и к полиции отношения не имеет. 

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Метки: дтп в твери сотрудник полиции устроил дтп сотрудник полиции сбил пешехода
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Комментарии (11)

  • russs 
    Мигающий зелёный - разрешающий сигнал!
Как с двух сторон мог быть зелёный, полицай не рассказал?
    31.07.2017 10:58
    0 | 22

  • Филин 
    Жить то осталось чуть, а всё куда то торопятся.
    31.07.2017 11:07
    1 | 2

  • TvereZ 
    "скрытый перелом сустава" - это что-то новое в диагностике.
    31.07.2017 11:09
    0 | 3

  • Buzzer 
    Звиздит полицай. Не бывает одновременно всем зелёный.
    31.07.2017 11:12
    1 | 9

  • Leo-L 
    Мужчина в форме полицейского сбил человека в форме женщины.
    31.07.2017 11:16
    0 | 5

  • dsmile 
     А как это, надпись на форме полиция, а отношения к полиции не имеет? Открестились?
    31.07.2017 11:41
    0 | 3

    • vepr76 
      ОВО, переподчинили нацгвардии, а форма пока старая
      31.07.2017 11:44
      0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Надысь приползал один психопат в форме. На спине надпись "Полиция". Дурак дураком, да ещё и неврастеник. Оказалось-росгвардеец.
    31.07.2017 11:45
    0 | 4

  • Кубит 
    Чот не новость а фигня какая-то. Все в кучу, люди, кони. Зеленый свет во все стороны, скрытый от всех перелом.
Аутор видимо написал лишь из-за того новость, што в ей есть чел. в форме.
    31.07.2017 12:02
    1 | 2

  • horton 
    То есть, если бы водитель имел отношение к полиции, суть дела поменялась бы???
    31.07.2017 12:27
    0 | 0

  • Operator09 
    можно проверить по камерам с какой скоростью летел доблестный гвардеец, но почему-то думаю, что никто это делать не будет или записи волшебным образом испаряется. В любом случае его вина, но крайним сделают очевидца -  вовремя не просигнализировал, что светофор плохо работает. А у Росгвардии по-моему отличительной формы нет и оно ходят в полицейской.
    31.07.2017 13:13
    0 | 1
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