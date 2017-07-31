В Твери мужчина в форме полицейского на иномарке сбил женщину

31 июля утром в Твери на Московском шоссе иномарка сбила пешехода. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля «Ниссан Кашкай». От удара у автомобиля оторвало боковое зеркало.

За рулем иномарки находился мужчина в полицейской форме. Как он пояснил, ехал он со стороны поселка Химинститута на зеленый сигнал светофора, а вот женщина ПДД нарушила, перебегала дорогу на мигающий зеленый.То же самое сказал и случайный очевидец происшествия.

У 67-летней женщины-пешехода диагностированы сотрясение головного мозга, скрытый перелом сустава и раны головы и лица. Пострадавшая момент аварии не помнит.

Как пояснили ТИА в УМВД по Тверской области, водитель иномарки - сотрудник Росгвардии, и к полиции отношения не имеет.