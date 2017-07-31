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18-летний водитель БМВ Х5 без прав улетел в кювет на трассе "Россия"

31 Июля 2017 09:37
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Фоторепортаж

29 июля, в 07.50 на 6 км автодороги «Ржев-Селижарово-Осташков» Ржевского района Тверской области 50-летний водитель автобуса «Хайгер» двигался со стороны Ржева в направлении Селижарово. На прямом участке пути он начал обгонять в запрещенном ПДД месте двигающийся в попутном направлении «ВАЗ-2107», под управлением 34-летнего водителя, который, в свою очередь, поворачивал налево. В результате произошло столкновение: водитель ВАЗа и его 55-летняя пассажирка были госпитализированы.

30 июля, в 05.00 на 304 км М-10 «Россия» Торжокского района 18-летний водитель БМВ Х5, не имеющий прав, двигался в направлении г. С.Петербург по крайней правой полосе, не справился с управлением и съехал во встречный по ходу движения кювет. В итоге в аварии получили травмы двое: сам водитель-виновник и его 19-летняя пассажирка.

30 июля, в 13.10 на 2 км автодороги Соболины -Стулово Сандовского района Тверской области 32-летний водитель мопеда марки Альфа (без гос. регистрационных знаков, водитель был без прав) не правильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся. В результате его с травмами госпитализировали.

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Метки: сводка дтп дтп в тверской области дтп с мопедом съехал в кювет
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Комментарии (4)

  • hatamoto san 
    взял у папы тачку крутую и повез свою девушку завтракать - романтика!!))
    31.07.2017 10:48
    0 | 5

    • TvereZ 
      позавтракали тачкой всмятку )))
      31.07.2017 11:10
      0 | 3

  • Kirush 
    Наверное безработный
    31.07.2017 11:36
    0 | 1

  • pereima 
    Не переходил ли там дорогу ветеран Трофимов Пал Егорыч? "Ведь он один остался из своего полка".
    31.07.2017 12:50
    0 | 1
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