В Тверской области на трассе М-10 фура врезалась в Киа Рио

30 июля, в 00.20 на 243 км М-10 «Россия» Торжокского района 37-летний водитель большегруза Даф с полуприцепом ЛАГ ехал в населенном пункте в направлении Москвы по крайней левой полосе. По неизвестной причине он не справился с управлением и столкнулся с попутной Киа Рио, под управлением 29-летней женщины-водителя, двигающейся по крайней правой полосе. После столкновения Киа вылетела в правый кювет. В ДТП пострадали 27-летний и 17-летний пассажиры легковушки: с полученными травмами их доставили в медицинское учреждение.