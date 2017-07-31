В Бежецке два гражданина Узбекистана избили охранника предприятия и украли силовой кабель

В отношении двух уроженцев и граждан Республики Узбекистан, 1984 и 1977 года рождения, совершивших тяжкое преступление, возбуждены уголовные дела «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья и с угрозой применения такого насилия».

Установлено, что мужчины приехали в Россию на заработки в марте 2017 года и работали на территории Бежецкого района.

Они в ночь на 19 июня в состоянии алкогольного опьянения, используя надуманный повод - обвинили охранника ООО "ЧОП "Страж" предприятия, где они работали, в повреждении шлагбаумом автомашины одного из них. Избили его и открыто похитили принадлежащий ООО "СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР" силовой кабель. Ущерб составил 143 207 рублей.

В тот же день подозреваемые были задержаны и 21 июня в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Тверской области.

Уголовное дело направлено в Бежецкий городской суд для рассмотрения по существу.