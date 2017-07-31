В Химинституте пройдёт Фестиваль дворовых игр

Сообщество "Спарта" в Твери приглашает 31-го июля всех на детский праздник. Место проведения: площадь у ДК "Синтетик" (пос.Химинститута), с 18:00 до 21:00.

В программе:

- Спартанская разминка;

- Анимация для всех гостей от Фиксиков Симки и Нолика;

- Конкурс рисунков на асфальте;

- Дворовые игры:

- Классики;

- Горячая картошка;

- Салки;

- Вышибалы;

- Резиночка.

Кроме того, каждый пришедший в этот день на площадку праздника сможет сдать нормы ГТО. Призы, подарки и отличное настроение организаторы гарантируют!

Фестиваль направлен на популяризацию здорового образа жизни среди детей и молодежи, а также на решение проблемы досуга школьников и дошкольников на каникулах.

Проводится мероприятие ТРОО «Спарта» совершенно бесплатно для всех желающих.