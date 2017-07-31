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В Химинституте пройдёт Фестиваль дворовых игр

31 Июля 2017 09:25
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Сообщество "Спарта" в Твери приглашает 31-го июля всех на детский праздник. Место проведения: площадь у ДК "Синтетик" (пос.Химинститута), с 18:00 до 21:00.

В программе:

- Спартанская разминка;
- Анимация для всех гостей от Фиксиков Симки и Нолика;
- Конкурс рисунков на асфальте;
- Дворовые игры:
- Классики;
- Горячая картошка;
- Салки;
- Вышибалы;
- Резиночка.

Кроме того, каждый пришедший в этот день на площадку праздника сможет сдать нормы ГТО. Призы, подарки и отличное настроение организаторы гарантируют!

Фестиваль направлен на популяризацию здорового образа жизни среди детей и молодежи, а также на решение проблемы досуга школьников и дошкольников на каникулах.

Проводится мероприятие ТРОО «Спарта» совершенно бесплатно для всех желающих.

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Метки: Фестиваль дворовых игр химинститут
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