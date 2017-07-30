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В Твери из-за остановки насосов на Тверецком водозаборе произошло отключение холодной воды

30 Июля 2017 17:34
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30 июля, в районе 16.30 на Тверецком водозаборе, находящемся в ведении ООО «Тверь Водоканал», произошло отключение насосов. В связи с этим в части города было отключено холодное водоснабжение или снижены параметры подачи холодной воды, в частности, это Заволжье, Затверечье, часть Центрального и Московского районов.

Перед сотрудниками ООО «Тверь Водоканал» поставлена задача - как можно более оперативно перезапустить насосы и возобновить подачу холодной воды потребителям. Ситуация находится на контроле в департаменте ЖХК администрации Твери.

Работа насосов на Тверецком водозаборе возобновлена около 17.30 30 июля. Параметры подачи холодного водоснабжения потребителям постепенно восстанавливаются.

 

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Метки: тверецкий водозабор отключение водоснабжения
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Комментарии (8)

  • Uylo_Yobannen 
    "Перед сотрудниками ООО «Тверь Водоканал» поставлена задача - как можно более оперативно перезапустить насосы и возобновить подачу холодной воды потребителям".

Кем эта задача поставлена? Без постановки задачи, по умолчанию, перезапуска насосов не произойдёт?

"Ситуация находится на контроле в департаменте ЖХК администрации Твери".

Ну, слава КПСС. Любимый город может спать спокойно.
    30.07.2017 17:52
    0 | 6

    • Proletary 
      Путин принял меры, подписав закон о запрете vpn. Все, можно спать спокойно, враг не пройдет.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707300002
      30.07.2017 19:31
      1 | 3

  • Proletary 
    Такими темпами новостью скоро будет считаться фраза "Сегодня не произошло отключения".
    30.07.2017 17:53
    0 | 6

  • RVS 
    Шо,опять?
    30.07.2017 18:03
    0 | 5

  • hippo 
    Кто-то там хотел на въезде в город что-нибудь символичное установить? Не стесняйтесь.
    Прикрепленные изображения:
    30.07.2017 18:53
    0 | 6

  • guset 
    Да вы охренели уже в край. Стиральную машину запустить нельзя, как тут же отключат воду. Кто ответит за регулярное, по несколько раз на месяц, отключение воды в областном центре с населением в несколько сотен тысяч человек? Почему стратегическое предприятие находится в руках какого то вшивого ООО, которое никто не контролирует?
И они ведь еще на выборы собрались. Вот те, которые привели город ко всему вот этому. Да вы должны зону уже давно топтать, а не на глянцевой бумаге свои рыла печатать.
    30.07.2017 20:06
    1 | 3

    • Dimas_tver 
      А было бы МУП, что-то поменялось бы?
      30.07.2017 21:26
      0 | 0

  • dekla 
    Опять из-за перебоев в электроснабжении остановились супер-насосы?
    30.07.2017 21:24
    0 | 0
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