В Твери из-за остановки насосов на Тверецком водозаборе произошло отключение холодной воды

30 июля, в районе 16.30 на Тверецком водозаборе, находящемся в ведении ООО «Тверь Водоканал», произошло отключение насосов. В связи с этим в части города было отключено холодное водоснабжение или снижены параметры подачи холодной воды, в частности, это Заволжье, Затверечье, часть Центрального и Московского районов.
Перед сотрудниками ООО «Тверь Водоканал» поставлена задача - как можно более оперативно перезапустить насосы и возобновить подачу холодной воды потребителям. Ситуация находится на контроле в департаменте ЖХК администрации Твери.
Работа насосов на Тверецком водозаборе возобновлена около 17.30 30 июля. Параметры подачи холодного водоснабжения потребителям постепенно восстанавливаются.
Комментарии (8)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
dekla
30.07.2017 21:24
0
|
0