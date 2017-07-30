В Твери из-за остановки насосов на Тверецком водозаборе произошло отключение холодной воды

30 июля, в районе 16.30 на Тверецком водозаборе, находящемся в ведении ООО «Тверь Водоканал», произошло отключение насосов. В связи с этим в части города было отключено холодное водоснабжение или снижены параметры подачи холодной воды, в частности, это Заволжье, Затверечье, часть Центрального и Московского районов.

Перед сотрудниками ООО «Тверь Водоканал» поставлена задача - как можно более оперативно перезапустить насосы и возобновить подачу холодной воды потребителям. Ситуация находится на контроле в департаменте ЖХК администрации Твери.

Работа насосов на Тверецком водозаборе возобновлена около 17.30 30 июля. Параметры подачи холодного водоснабжения потребителям постепенно восстанавливаются.