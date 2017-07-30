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В Тверской области после столкновения два автомобиля вылетели в кювет: два человека погибли

В Тверской области после столкновения два автомобиля вылетели в кювет: два человека погибли - ТИА
30 Июля 2017 14:53
Автор:

Фоторепортаж

29 июля, в 03.40 на 3 км дороги «Мирный - Высокое» Оленинского района Тверская области 25-летний водитель Форд Фокус ехал со стороны трассы "Балтия" в направлении д. Маслаково. При выполнении обгона не выдержал боковой интервал и совершил касательное столкновение с двигающимся в попутном направлении ВАЗ 219060, под управлением 48-летнего водителя. Водитель Форда потерял контроль над управлением, и машина вылетела в левый кювет, где опрокинулась. 

ВАЗ также от удара съехал в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался водитель Форда, его пассажир - 29-летний мужчина - умер позднее в больнице, 35-летний мужчина с травмами самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ в ДТП не пострадали.

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Комментарии (12)

  • Dobry кrtek 
    Вот те и ВАЗ-таз!
    30.07.2017 15:14
    0 | 3

  • BARBAdos 
    жесть просто... Как можно на межпоселковой дороге не разойтись с друг другом, это ж не М-11... Кошмар.
    30.07.2017 16:19
    0 | 3

  • hatamoto san 
    было б очень жалко, если бы кто-то в вазе погиб...
    30.07.2017 16:32
    1 | 4

    • Dobry кrtek 
      А "фокусников" не жалко, значить?)
      30.07.2017 16:38
      0 | 2

      • hatamoto san 
        Кротик, не юродствуй, пожалуйста
тебе самому фокусников не жалко ибо они тянут на премию Дарвина
        30.07.2017 17:03
        0 | 3

        • Dobry кrtek 
          Но онижелюди! Если без шуток. Имытожелюди...Можа.)
          30.07.2017 17:27
          0 | 1

    • BARBAdos 
      да всех жалко, просто одно дело когда встречка с трупами, а здесь касательная в попутном направлении - это ж как надо ступить что б тебя от попутки в кювет херакнуло....
      30.07.2017 16:40
      0 | 3

      • Proletary 
        Например лететь 150+
        30.07.2017 16:57
        0 | 2

        • BARBAdos 
          150 перед таким поворотом и тем более при обгоне? это то не ауди или бмв, чтобы такие маневры осознанно совершать, скорее всего просто необдуманное действие...
          30.07.2017 17:05
          0 | 3

          • Proletary 
            Судя по повреждениям форда, скорость явно не 50 была.
            30.07.2017 17:09
            0 | 1

            • BARBAdos 
              да ясен перец там 100-150 было ,но самое главное как его тазик в кювет убрал, вот это непонятно.. Обычно если ты тачку обгоняешь, то она скорость снижает, чтобы маневр без проблем закончить можно было... А здесь видимо или всадники на форде были без головы, или дорогу с тазиком не поделили...
              30.07.2017 17:29
              0 | 0

              • Proletary 
                Вообще без схемы ДТП можно только гадать. Например, летел, обгонял, завидев поворот спешно стал возвращаться на свою полосу и задел таза жопой, отчего та сместилась. Еще какая-то непонятная земля на асфальте, могло и занести. Гайцы разберутся.
                30.07.2017 17:51
                0 | 0
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