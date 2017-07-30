В Тверской области после столкновения два автомобиля вылетели в кювет: два человека погибли

29 июля, в 03.40 на 3 км дороги «Мирный - Высокое» Оленинского района Тверская области 25-летний водитель Форд Фокус ехал со стороны трассы "Балтия" в направлении д. Маслаково. При выполнении обгона не выдержал боковой интервал и совершил касательное столкновение с двигающимся в попутном направлении ВАЗ 219060, под управлением 48-летнего водителя. Водитель Форда потерял контроль над управлением, и машина вылетела в левый кювет, где опрокинулась.

ВАЗ также от удара съехал в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался водитель Форда, его пассажир - 29-летний мужчина - умер позднее в больнице, 35-летний мужчина с травмами самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ в ДТП не пострадали.