Нужны волонтёры для поиска пропавшего под Тверью подростка

Тверской ВПСО "Сова" объявляет сбор на поиск пропавшего утром 28 июля 14-летнего Димы Шаихова. Нужны добровольцы на личном автотранспорте. Сбор в 16.00 на Комсомольской площади (троллейбусная остановка). Форма одежды - лес! Всем, кто готов присоединиться, просьба звонить координатору: 89040060393 Елена.

Дима Шаихов пропал 28 июля: около 10 часов утра он вышел из дома, чтобы вынести мусор, и не вернулся. Мальчик проживал в СНТ “Пенсионер”, ул. Вторая главная, участок 169. До сих пор никакой информации о подростке нет.