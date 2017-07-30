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Нужны волонтёры для поиска пропавшего под Тверью подростка

30 Июля 2017 13:59
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Фоторепортаж

Тверской ВПСО "Сова" объявляет сбор на поиск пропавшего утром 28 июля 14-летнего Димы Шаихова. Нужны добровольцы на личном автотранспорте. Сбор в 16.00 на Комсомольской площади (троллейбусная остановка). Форма одежды - лес! Всем, кто готов присоединиться, просьба звонить координатору: 89040060393 Елена.

Дима Шаихов пропал 28 июля: около 10 часов утра он вышел из дома, чтобы вынести мусор, и не вернулся. Мальчик проживал в СНТ “Пенсионер”, ул. Вторая главная, участок 169. До сих пор никакой информации о подростке нет.

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Метки: пропал ребенок впсо сова пропал человек пропал мальчик дима шаихов поиски ребенка
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Комментарии (8)

  • Dobry кrtek 
    "Опрошена бабушка пропавшего ребенка и соседи по участку. Установлено, что подросток и ранее покидал место своего жительства, однако спустя время возвращался." Ни .ера с ним не сделается. Бродяжничает. Бабка, небось, достала нравоучениями.
    30.07.2017 14:33
    1 | 3

    • kudimov 
      Хорошо, если всё так. Просто если он " в дальняк" собрался гулять, то почему в калошах пошел?.
      30.07.2017 14:50
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Модно, небось. А можа бабка скупая, кроме галош надеть-то и неча. Жрать захочет-вернётся, ясен пень.
        30.07.2017 14:54
        0 | 3

        • kudimov 
          Я тоже в этот раз думаю, что всё образуется и волонтёры в этой ситуации не нужны. В крайнем случае полиция нужна, чтобы проверить дома его друзей и знакомых.
          30.07.2017 14:58
          0 | 1

  • BARBAdos 
    чуваку 14 лет, во-первых нужно мобилу отработать, во-вторых друганов/чувих, в-третьих его привычки у родных и близких узнать. Мобила позволит узнать хотя бы направление его движения...
    30.07.2017 16:27
    0 | 1

    • kudimov 
      При условии, если он пошел выносить мусор с мобилой.
      30.07.2017 16:30
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Искать надо в "горьковке". А можа и в "ленинке". Традиционный вариант с Глобусом тожа нельзя сбрасывать со счетов.
        30.07.2017 16:37
        0 | 2

      • BARBAdos 
        вы видимо не знаете нью-дженерэйшн, они с мобилой не расстаются никогда...
        30.07.2017 16:37
        0 | 2
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