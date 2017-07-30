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Самая длинная коса - 105 см - оказалась у тверичанки Алёны

30 Июля 2017 13:40
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Накануне в Этнографическом центре ВИЭМ прошёл традиционный конкурс "Девичья коса - на весь Торжок краса", в котором приняли участие 16 девушек и девочек не только из Твери и области, но даже из других регионов. В этом году, правда, не удалось побить прошлогодний рекорд по общей длине кос всех участниц - 20 м 60 см (в прошлом году было 28,5 м).

Победителями нынешнего состязания стали:
- 10-летняя Алёна Бурдина из Твери в номинации "Самая длинная коса" - 105 см
- 6-летняя Алина Бондарь из Твери в номинации "Самая юная участница" - 79 см
- 15-летняя Полина Пименова из Твери в номинации "Самая длинная коса в категории 11-16 лет" - 104 см
- 14-летняя Елизавета Корлюкова из Кувшинова в номинации "Самая толстая коса" - 12 см 
   

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Метки: самая длинная коса торжок виэм конкурс косы
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Комментарии (25)

  • kudimov 
    Родители девчонок наверно половину зарплаты тратят на шампунь))
    30.07.2017 14:04
    0 | 7

    • Obladatel 
      Ну это смотря какая зарплата. Есть зарплаты, за которыми цены не успевают! И таких немало.
      30.07.2017 17:46
      0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Конкурс неплох, но для малолетних. Предлагаю взрослый конкурс в номинациях "Самый длинный...", "Самый толстый...", "Самый длинный и толстый...", "Самый короткий и тонкий...", "Самый кривой...". Главное-не победа, а участие, господа! Сделаем мир краше!
    30.07.2017 14:30
    2 | 2

    • kudimov 
      Крот, а Вы в какой номинации готовы выступить? В "самый тонкий и короткий"?)
      30.07.2017 14:38
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        В двух последних номинациях безоговорочная и оглушительная победа достанется Вам, Кудимов.  Хотя...Есть ещё Пролетарий с его 12 см в летнее время. Борьба с ним будет жёсткой и бескомпромиссной.
        30.07.2017 14:43
        0 | 2

        • kudimov 
          Мы оба с треском Вам проиграем в этих номинациях)
          30.07.2017 14:47
          0 | 2

          • Dobry кrtek 
            Да выиграете... В последней номинации точна, уверен. Да и предпоследнюю осилите, суммировав усилия. На двоих 18 см-это серьёзно.
            30.07.2017 14:51
            0 | 1

        • Proletary 
          Крот, чем прогнозы выдавать как Кудрин с Улюкаевым, лучше делом займитесь -  сформируйте состав фаллометрического жюри. Это и на результат повлияет, и на массовость.
          30.07.2017 14:52
          0 | 2

          • Dobry кrtek 
            Главной фаллометристкой пусть будет Мысчь. Она честная.) Хортон будет контролировать честность претендентов ( участники должны находиться тока в "спокойном" состоянии ). Мариванна будет играть на роялях бодрую музыку, предварительно демонстративно зажмурив глаза, но при этом подглядывая и облизываясь, а яжмать Хели будет просить Хортон и Мысчь "дать и ей померить".
            30.07.2017 15:00
            0 | 2

            • kudimov 
              А председателем жюри будет Тве-ри-чан-ка. Она же будет осуществлять связь с админами сайта, дабы не было оскорбительных прозвищ.
              30.07.2017 15:06
              0 | 2

              • Dobry кrtek 
                Точна. Некрош...Тьфу, Тве-ри-чан-ка будет строжайшим образом следить, чтобы этих "кожаных змеев" называли тока ласкательно-уменьшительно, не допуская ников типа "сокрушитель врат", "большой бур", "пасть порву", "кол на голове" и пр.
                30.07.2017 15:12
                0 | 2

                • Proletary 
                  Эго проигнорировали. Отомстит.
                  30.07.2017 16:25
                  0 | 2

                  • Dobry кrtek 
                    Эго будет выкрикивать речёвки. Подбадривать участников молодецко-девичьим гиканием.
------------------------------------
Не стесняйся хрен казать
Нам в жюри не привыкать!
                    30.07.2017 16:30
                    0 | 2

                    • Uylo_Yobannen 
                      Вспомогательные роли раздали, а о главном забыли: методику проведения измерений кто разрабатывать будет? Без должного внимания к стандартизации и метрологии в области прикладной фаллометрии благому начинанию уготован плохой, негодный конец.
                      30.07.2017 17:30
                      0 | 1

      • TvereZ 
        "самый плоский и тупой")))
        30.07.2017 17:26
        0 | 3

    • Obladatel 
      Крот, ты в какой номинации выступать собираешься? Впрочем, я и так знаю. Уверен, ты победишь!)
      30.07.2017 17:45
      0 | 1

  • Proletary 
    Чой-то девушки наши попрятались. Обсуждают краснодарские труселя Медведева?
    30.07.2017 16:45
    0 | 3

    • kudimov 
      Поехали измерительные приборы покупать - для меня рулетку, для Вас линейку, для Крота микрометр)
      30.07.2017 17:30
      0 | 3

      • Dobry кrtek 
        Пословица. У Крота хоть и мал, да удал! Дело не размерах, но в умении!
        30.07.2017 17:35
        0 | 0

        • Proletary 
          Умело подвязанный хрен чудеса творит.
          30.07.2017 18:01
          0 | 2

          • klotz 
            Перечудеса...))))
            30.07.2017 20:37
            0 | 1

  • peshehod 
    Напомним: новость про девичью косу ваще-та.
    30.07.2017 21:14
    0 | 0

    • horton 
      Да. Видимо, взрослых дядек больше тревожит другая "краса"... Ещё можно сказать: У кого чего болит...))))
      30.07.2017 21:20
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Вы не отвлекайтесь от тематики. Согласны в жУри быть? С сантИметром бегать?
        30.07.2017 21:29
        0 | 0

  • kudimov 
    Во, наконец то члены жюри начали подтягиваться!) Чуть конкурс не сорвали своим отсутствием)
    30.07.2017 21:36
    0 | 0
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