Самая длинная коса - 105 см - оказалась у тверичанки Алёны

Накануне в Этнографическом центре ВИЭМ прошёл традиционный конкурс "Девичья коса - на весь Торжок краса", в котором приняли участие 16 девушек и девочек не только из Твери и области, но даже из других регионов. В этом году, правда, не удалось побить прошлогодний рекорд по общей длине кос всех участниц - 20 м 60 см (в прошлом году было 28,5 м).

Победителями нынешнего состязания стали:

- 10-летняя Алёна Бурдина из Твери в номинации "Самая длинная коса" - 105 см

- 6-летняя Алина Бондарь из Твери в номинации "Самая юная участница" - 79 см

- 15-летняя Полина Пименова из Твери в номинации "Самая длинная коса в категории 11-16 лет" - 104 см

- 14-летняя Елизавета Корлюкова из Кувшинова в номинации "Самая толстая коса" - 12 см

