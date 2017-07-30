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Кимрские районные депутаты решили работать без отпуска

30 Июля 2017 11:44
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Связано это с горячей порой подготовки муниципалитета к отопительному периоду. Подобная практика для представительной власти не является общепринятой. Она скорее исключение, ведь только на прошлой неделе жители Тверской области узнали, что депутатский корпус регионального Законодательного собрания, успешно отработав весенюю сессию, уходит на летние каникулы. В Москве аналогичным образом поступили депутаты Государственной Думы Российской Федерации. А вот кимрские депутаты поступили иначе: летом 2017 года они решили не прекращать работу Собрания депутатов Кимрского района. 

Председатель Собрания, глава района Антонина Нестерова пояснила, почему она выступила с подобной инициативой:

– Вопросов и проблем, требующих участия как исполнительной власти, так и представительной, в данный момент множество, ведь в нашем районе сейчас происходит реорганизация системы ЖКХ. Предприятие-банкрот МУП «Кимтэк» в начале лета начало передачу имущества двум другим муниципальным организациям, поэтому от того, как мы пройдем этот период, зависит комфорт и благополучие очень большого количества наших земляков.

В дополнение к словам Антонины Ивановны о ситуации в сфере коммунального хозяйства рассказал Сергей Шокин, заместитель главы администрации Кимрского района по ЖКХ:

– 30 июня 2017 года закончило производственную деятельность МУП «Кимтэк». Данное предприятие оказывало услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Кимрского района. Районной администрацией было принято решение передать объекты ЖКХ в действующие муниципальные предприятия. МУП «Патриот» забрало в аренду объекты теплоснабжения, а вновь созданное МУП ВКХ «Родник» – объекты водоснабжения и водоотведения. Руководителям данных предприятий поставлена задача провести ревизию имущества и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей услугами. Так как МУП «Патриот» не занималось ранее деятельностью по теплоснабжению, то и средств на подготовку объектов к зиме у этой организации не было. В связи с чем депутатами Кимрского района принято решение об увеличении уставного капитала данного предприятия до 6 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на подготовку объектов и выплату заработной платы работникам.

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Метки: кимры кимрский район собрание депутатов Кимрского района
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Комментарии (3)

  • Moon_Orchid 
    Да ещё и бесплатно наверное. А после выборов уйдут по воде.
    30.07.2017 11:59
    0 | 4

    • sad 
      опередили) значит правильная мысль!
      30.07.2017 12:21
      0 | 0

  • Net. 
    А они таки работают?! Даже не смешно...
    30.07.2017 12:32
    0 | 0
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