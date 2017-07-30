В поселке Селижарово два пьяных парня избили и ограбили прохожего

В дежурную часть Селижаровского отделения полиции МО МВД России «Осташковский» обратился 29-летний житель поселка Селижарово с заявлением о грабеже. Полицейские опросили потерпевшего, составили ориентировку с приметами грабителей, установили возможных свидетелей произошедшего.

Стражи правопорядка в ходе дежурных суток задержали двух 19-летних местных жителей, подозреваемых в совершении грабежа. Молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Льнозаводская беспричинно пристали к прохожему. Они повалили его на землю, избили, похитили мобильный телефон и деньги. После чего скрылись с места преступления. Общий ущерб для потерпевшего составил 53 000 рублей.

В полиции оба злоумышленника раскаялись в содеянном, однако вернуть телефон владельцу не смогли, поскольку, испугавшись последствий, выбросили его. Часть денег они успели потратить.

В настоящее время фигуранты задержаны в порядке статей 91 и 92 УК РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 - «Грабеж».