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В поселке Селижарово два пьяных парня избили и ограбили прохожего

30 Июля 2017 11:35
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В дежурную часть Селижаровского отделения полиции МО МВД России «Осташковский» обратился 29-летний житель поселка Селижарово с заявлением о грабеже. Полицейские опросили потерпевшего, составили ориентировку с приметами грабителей, установили возможных свидетелей произошедшего.

Стражи правопорядка в ходе дежурных суток задержали двух 19-летних местных жителей, подозреваемых в совершении грабежа. Молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Льнозаводская беспричинно пристали к прохожему. Они повалили его на землю, избили, похитили мобильный телефон и деньги. После чего скрылись с места  преступления.  Общий ущерб для потерпевшего составил 53 000 рублей.  

В полиции оба злоумышленника раскаялись в содеянном, однако вернуть телефон владельцу не смогли, поскольку, испугавшись последствий, выбросили его. Часть денег они успели потратить. 

В настоящее время фигуранты задержаны в порядке статей 91 и 92 УК РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 - «Грабеж». 

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Метки: грабёж селижарово уличный грабеж
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