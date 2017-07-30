Проводится доследственная проверка по факту исчезновения подростка в Калининском районе Тверской области

Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку по факту исчезновения 14-летнего мальчика, который 28 июля текущего года утром ушел из дома, расположенного в СНТ «Пенсионер» Калининского района, и по настоящее время его местонахождение не известно.
По месту жительства подростка выехала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия - дома и участка. Следователи и сотрудники УМВД осмотрели весь район СНТ, заброшенные дома и расположенный рядом лес. Опросили бабушку пропавшего ребенка и соседей по участку. Установлено, что подросток и ранее покидал место своего жительства, однако спустя время возвращался.
Наряды территориального отдела полиции ориентированы на принятие мер по установлению местонахождения пропавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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