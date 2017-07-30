Жара и грозы продолжатся и в августе

Днем 30 июля в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление южного ветра отдельными порывами до 15-20 м/с.

Такая "тропическая" погода сохранится в Твери и области всю предстоящую неделю. Как сообщает наш гидрометцентр, ближайшие пять дней температура воздуха будет +27...+28 градусов, а в понедельник и среду - даже +29. При этом ожидаются ливневые дожди и грозы, а значит, и влажность будет высокой - до 90%.

Автор фото и ивдео - Сергей Терехов.