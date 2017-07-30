Сегодня в Твери состоится чемпионат по трюкам со спиннерами

30 июля в Твери пройдет Фестиваль дружбы и красок. Мероприятие продлится с 11 до 18 часов. Место встречи – Парк Победы. Как сообщают организаторы, в рамках праздника состоится чемпионат по трюкам со спиннерами. К участию приглашаются все желающие, правда, об этом надо сообщить заранее:

«Однозначно первый в Твери, а может и в России чемпионат по трюкам со спиннером! Все, что нужно это иметь спиннер и уметь с ним управляться, и чем лучше Вы это делаете, тем больше шансов на победу! Вам будет дано ровно две минуты, чтобы показать все, на что Вы способны, а оценивать Вас будет беспристрастное жюри в виде зрителей, которые будут за всем этим наблюдать! Для участия в чемпионате достаточно поставить "+" в этом обсуждении или написать "участвую"».

Программа мероприятия достаточно насыщенная. С ней можно ознакомиться здесь.