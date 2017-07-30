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Сегодня в Твери состоится чемпионат по трюкам со спиннерами

30 Июля 2017 09:10
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30 июля в Твери пройдет Фестиваль дружбы и красок. Мероприятие продлится с 11 до 18 часов. Место встречи – Парк Победы. Как сообщают организаторы, в рамках праздника состоится чемпионат по трюкам со спиннерами. К участию приглашаются все желающие, правда, об этом надо сообщить заранее:

«Однозначно первый в Твери, а может и в России чемпионат по трюкам со спиннером! Все, что нужно это иметь спиннер и уметь с ним управляться, и чем лучше Вы это делаете, тем больше шансов на победу! Вам будет дано ровно две минуты, чтобы показать все, на что Вы способны, а оценивать Вас будет беспристрастное жюри в виде зрителей, которые будут за всем этим наблюдать! Для участия в чемпионате достаточно поставить "+" в этом обсуждении или написать "участвую"».

Программа мероприятия достаточно насыщенная. С ней можно ознакомиться здесь.

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Метки: спиннеры чемпионат по трюкам со спиннерами парк победы фестиваль дружбы и красок
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Комментарии (20)

  • vepr76 
    Приз победителю- заяц на рюкзак!
    30.07.2017 09:21
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Фоты типичного представителя подкласса "якручуспиннермажуськраскойулыбаюсьвселенной". Слова здесь лишние. Фоты взяты из открытого источника.
    Прикрепленные изображения:
    30.07.2017 09:47
    0 | 1

    • Jarah-ogly 
      Вот неправы Вы. Вот, другой пример, крутителя спинера. И ничто не мешает ему улыбаться вселенной.
      Прикрепленные видео:
      Крутитель
      30.07.2017 11:25
      0 | 1

      • Proletary 
        Тьфу, я ожидал, что будут крутить как минимум Сашу Грей.
        Прикрепленные изображения:
        30.07.2017 11:46
        0 | 0

        • Jarah-ogly 
          2:31 и 3:16 пойдёт?
          Прикрепленные видео:
          Крутитель v2.0
          30.07.2017 12:06
          0 | 0

  • jazz-y 
    Открыл насыщенную программу мероприятия - «организатор мероприятие», «всем по любивший», «на фестивали дружбы» и т.п. Закрыл насыщенную программу мероприятия.
    30.07.2017 10:02
    0 | 4

    • Dobry кrtek 
      Чем меньше мозгов, тем больше шансов на победу! Вот правильный слоган спиннерочемпионата.
      30.07.2017 10:06
      0 | 1

  • protivvsex 
    чемпион фокусник.
    Прикрепленные изображения:
    30.07.2017 10:03
    0 | 0

  • hippo 
    Да и фиг с ними, с крутильщиками. В конце 80-х – начале 90-х в Калинине-Твери была популярна игра "Тверской коммерсант". Та же "Монополия", если по сути, но со старыми тверскими названиями. Тогда это ещё было в новинку. Вот такую игру я бы и сейчас прикупил, если бы продолжали выпускать.
    Прикрепленные изображения:
    30.07.2017 10:11
    0 | 1

    • Zorkiy 
      Лет 100 тому назад так соревновались:
      Прикрепленные изображения:
      30.07.2017 12:39
      0 | 0

  • Proletary 
    ПАРК ПОБЕДЫ, ПАМЯТНИК 3 ЗВЕЗДЫ - это официальное название?
    30.07.2017 10:28
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Пролетарий, не желаете ли вступить в близкие отношения с Богиней Ланой? С собой иметь спиннер на ...
      Прикрепленные изображения:
      30.07.2017 10:48
      0 | 0

      • Proletary 
        У меня багинь целая Пролетарка. Есть и с монобровью. Я вообще патриот.
        30.07.2017 11:26
        0 | 0

  • Ин окентий 
    ... А ДИДЖЕЙ БУДИТ?... (словопоносье не моё)
    30.07.2017 10:51
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    Ок, все равно в Юлмарт за бумагой для принтера собирался, может и загляну ради интереса, так, поржать)))
    30.07.2017 11:05
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Не хотите ли учавствовать в данном эпическом празднике?
      Прикрепленные изображения:
      30.07.2017 11:09
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        Не, я старый, у меня и спиннера нема...
        30.07.2017 11:13
        0 | 0

        • Proletary 
          Возьмите у Кудимова, он добрый.
          30.07.2017 11:28
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Кудимов не даст. Спиннер был ему подарен на годовщину свадьбы. Память...
            30.07.2017 11:33
            0 | 0

        • Jarah-ogly 
          Не слушай их, у Уйло бери. У него спинеры кошерные.
          30.07.2017 12:09
          0 | 0
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