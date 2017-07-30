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В Тверской области в ДТП погиб ребенок

В Тверской области в ДТП погиб ребенок - ТИА
29 Июля 2017 22:11
Автор:

Фоторепортаж

29 июля 2017 года около 19.00 на 6 км автодороги Тверь- Лотошино-Шаховская-Уваровка (район поворота на Рязаново, Петровское) водитель автобуса ЛИАЗ следовавшего по маршруту Тверь – Петровское сбил 13-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть .

Водитель автобуса экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. В ДТП подросток погиб. По факту ДТП проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД России По Тверской области

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Метки: дтп погиб ребенок тверская область
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Комментарии (25)

  • Dobry кrtek 
    Счастливая, но короткая ( и наоборот ) жизнь в возрождённой России.
    29.07.2017 22:33
    2 | 1

    • Proletary 
      А в невозрожденной такое невозможно?
      29.07.2017 23:04
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        В невозрождённой жизнь была хоть и длинною, но несчастливою.
        29.07.2017 23:11
        1 | 0

        • Proletary 
          ХЗ, Вспоминаю речь на похоронах. "Она прожила очень тяжелую, зато счастливую жизнь". Можно долго спорить, в том числе о концепции счастья применительно к эндорфинам и энкефалинам.
          29.07.2017 23:35
          0 | 0

      • demvlad121 
        Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://vkk.me/nicoden
        30.07.2017 03:26
        0 | 0

  • _Gelsomino_ 
    Это ужас. Соболезнования родителям. Ни дня без ДТП. Самое страшное что ничего не делается для того, чтобы ситуация на дорогах хоть как-то начала меняться.
    29.07.2017 22:40
    1 | 2

    • kudimov 
      Так он сам выехал, кого винить то.... 
Ну соболезнования - да, родителям тяжело.
      29.07.2017 22:45
      0 | 5

      • Dobry кrtek 
        Всегда раздражали дежурные соболезнования...Вроде бы пофиг, а с другой стороны вроде бы и нет, коли соболезнул на страницах ТИА. И тут же забыл про своё сочувствие-сопереживание, заснув глубоким обывательским сном.
        29.07.2017 22:54
        1 | 2

        • kudimov 
          Нет у Вас детей скорей всего. Если бы были, то совершенно по другому это воспринимали бы. Вот нет у меня собак и кошек, то вы и видите, как я воспринимаю новости про них, что не есть правильно, каюсь.
          29.07.2017 23:02
          0 | 3

          • Dobry кrtek 
            У них были дети. И что?
            Прикрепленные изображения:
            29.07.2017 23:04
            2 | 0

            • kudimov 
              Часто приводимый Вами аргумент. Да, есть и такие, которым не то, что детей, но и собак и кошек нельзя заводить. Но по счастью, таких минимум.
              29.07.2017 23:22
              0 | 0

              • Dobry кrtek 
                Во-первых, не так уж и мало, ибо почему тогда не пустуют дома ребёнка? Во-вторых, Вы аргументировали свою душевную чуткость наличием детей, что на самом деле является очень слабым аргументом, не имеющим достаточной доказательной базы. Равно как и отсутствие детей не может служить основанием для чёрствости индивида.
                29.07.2017 23:29
                0 | 1

                • kudimov 
                  Для черствости не может, можно любить собачек.
                  29.07.2017 23:31
                  0 | 1

                  • Dobry кrtek 
                    Относиться к их страданием с сочувствием, так точнее. Добавлю, что человек, равнодушный к страданиям братьев наших меньших, не может быть человеколюбивым по-настоящему, а чаще всего является банальным эгоистирующим субъектом, эгоизм которого по отношению к людям пока не проявился по-настоящему и является латентным.
                    29.07.2017 23:36
                    0 | 2

                    • Obladatel 
                      Да у Кротяры нефига нет, видать! Кроме родной овощебазы!)) Ну и возможно кобелька или суки)) Что конечно не мудрено, с таким то мировоззрением и язычком!))) Хотя, возможно это уже следствие, а не причина,
                      30.07.2017 00:27
                      0 | 0

                    • Obladatel 
                      Да у Кротяры нефига нет, видать! Кроме родной овощебазы!)) Ну и возможно кобелька или суки)) Что конечно не мудрено, с таким то мировоззрением и язычком!))) Хотя, возможно это уже следствие, а не причина,
                      30.07.2017 00:27
                      0 | 0

          • Proletary 
            Крот хоть и сволочь редкая, но комментариев "убили кошку - соболезнования родителям" я у него не припомню.
            29.07.2017 23:06
            0 | 0

    • Proletary 
      2 _Gelsomino_ А что бы вы сделали для предотвращения подобного - детей запретить или дороги?
      29.07.2017 23:01
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Джельсоминов, как обычно, просто сотряс воздушную среду. А потом долго любовался собою обнажённым у зеркала.
        29.07.2017 23:05
        2 | 0

        • Proletary 
          Кртек, это оскорбление ради самоутверждения. Либо вы пытаетесь донести до оппонента вашу точку зрения, заставив его пересмотреть взгляды, либо отстаньте от него.
 Навiщо вам свого родного брата, слабкiшого за вас здоров'ям, примушувать лизати вам мiньeт? От вiн i eбанувся, бiдолашний, i це не дивно.
          29.07.2017 23:13
          0 | 2

          • Dobry кrtek 
            Любование собою обнажённым пред зеркалом не может быть оскорблением, но может свидетельствовать о наличии у любующегося зеркала. Пень Вы, Пролетарий.
            29.07.2017 23:17
            2 | 1

            • Proletary 
              Убедили. У меня тоже есть зеркало, пойду на себя полюбуюсь, можа вырвет.

Оффтопик. Куда больных направлять, достали невролухи с мексидолом и экстрактом кильки, а я вроде как другой масти. Овштейна не предлагать, он мне скоро рожу начистит.
              29.07.2017 23:30
              0 | 0

              • Dobry кrtek 
                На ..й.
                29.07.2017 23:38
                0 | 1

                • Proletary 
                  Ушел, просветленный.
                  29.07.2017 23:40
                  0 | 1

                  • Dobry кrtek 
                    Не благодарите. Ещё можно в .опу.
                    29.07.2017 23:46
                    0 | 0
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