В Тверской области в ДТП погиб ребенок

29 июля 2017 года около 19.00 на 6 км автодороги Тверь- Лотошино-Шаховская-Уваровка (район поворота на Рязаново, Петровское) водитель автобуса ЛИАЗ следовавшего по маршруту Тверь – Петровское сбил 13-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть .

Водитель автобуса экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. В ДТП подросток погиб. По факту ДТП проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД России По Тверской области