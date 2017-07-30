В Тверской области в ДТП погиб ребенок

29 июля 2017 года около 19.00 на 6 км автодороги Тверь- Лотошино-Шаховская-Уваровка (район поворота на Рязаново, Петровское) водитель автобуса ЛИАЗ следовавшего по маршруту Тверь – Петровское сбил 13-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть .
Водитель автобуса экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. В ДТП подросток погиб. По факту ДТП проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД России По Тверской области
Комментарии (25)
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_Gelsomino_
29.07.2017 22:40
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kudimov
29.07.2017 22:45
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Dobry кrtek
29.07.2017 22:54
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kudimov
29.07.2017 23:02
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Dobry кrtek
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29.07.2017 23:04
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kudimov
29.07.2017 23:22
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kudimov
29.07.2017 23:31
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Dobry кrtek
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Obladatel
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Proletary
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Dobry кrtek
29.07.2017 23:46
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