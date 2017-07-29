В Тверской области полицейские раскрыли кражу

В полицию поступило заявление от 52-летней жительницы Западнодвинского района. Женщина рассказала полицейским, что неизвестный взломал дверь сарая, расположенного на территории дома в поселке Дачный, откуда похитил, принадлежащее ей имущество. Ущерб составил около 7 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 52-летний неработающий житель соседней деревни. Похищенные вещи обнаружены и изъяты по месту жительства подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области