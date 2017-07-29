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В Тверской области задержали пьяного водителя-рецидивиста

29 Июля 2017 17:12
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Сотрудники госавтоинспекции Рамешковского отделения полиции на улице Советская поселка Рамешки остановили автомобиль марки «Фиат» под управлением 30-летнего местного жителя.

Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался это сделать.  Как выяснилось, мужчина уже лишен прав за езду в нетрезвом виде.

Стражи правопорядка в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Эту информацию можно передать на номер дежурной части УМВД России Тверской области 02,  8(4822) 32-94-06, либо на номер дежурной части ГИБДД УМВД России по Тверской области: 8(4822) 58-59-00, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: пьяный за рулём гибдд
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