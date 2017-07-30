В деревне Брычево Зубцовского района отремонтировали дорогу

​В рамках областной Программы поддержки местных инициатив в деревне Брычево Зубцовского района Тверской области отремонтирована дорога по улице Новая. 29 июля дорогу торжественно открыли.

​На ремонт дороги в деревне Брычево, где проживают более 2000 человек, направлено 1, 2 млн рублей, из которых 350 тыс. рублей – субсидия из областного бюджета, 435,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, 475 тыс. рублей – вклад населения. Дорога очень востребована: кроме местных жителей, здесь осуществляют проезд машины скорой помощи, пожарные, социальные службы.

​В итоге отремонтировано 430 метров автодороги: уложен новый асфальт, произведена отсыпка обочин, благоустроена прилегающая территория.

​Это уже не первый объект, который приводится в деревне в порядок за счет участия в ППМИ. В 2015 году были отремонтированы участки дорог по улицам Центральная и Энергетиков, в прошлом году – по улице Победы.

​Всего в 2017 году из бюджета Тверской области на Программуподдержки местных инициатив выделено более 111 млн рублей. Получателями субсидий стали 153 муниципальных образования, из которых 147 – сельские и городские поселения, 6 – городские округа. Средства направлены на реализацию 245 заявок муниципалитетов, прошедших конкурсный отбор.

За пять лет реализации программы в Тверской области количество ежегодно реализуемых инициатив увеличилось в пять раз. Почти в девять раз выросла сумма средств, вложенных в проекты населением. Сегодня в программе участвуют не только сельские поселения, но и города. Всего реализовано более 500 проектов, сообщает правительство Тверской области