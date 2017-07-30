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В деревне Брычево Зубцовского района отремонтировали дорогу

29 Июля 2017 15:43
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​В рамках областной Программы поддержки местных инициатив в деревне Брычево Зубцовского района Тверской области отремонтирована дорога по улице Новая. 29 июля дорогу торжественно открыли.

​На ремонт дороги в деревне Брычево, где проживают более 2000 человек, направлено 1, 2 млн рублей, из которых 350 тыс. рублей  – субсидия из областного бюджета, 435,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, 475 тыс. рублей –  вклад населения. Дорога очень востребована: кроме местных жителей, здесь осуществляют проезд машины скорой помощи, пожарные, социальные службы.

​В итоге отремонтировано 430 метров автодороги: уложен новый асфальт, произведена отсыпка обочин, благоустроена прилегающая территория.

​Это уже не первый объект, который приводится в деревне в порядок за счет участия в ППМИ. В 2015 году были отремонтированы участки дорог по улицам Центральная и Энергетиков, в прошлом году – по улице Победы.

​Всего в 2017 году из бюджета Тверской области на Программуподдержки местных инициатив выделено более 111 млн рублей. Получателями субсидий стали 153 муниципальных образования, из которых 147 – сельские и городские поселения, 6 – городские округа. Средства направлены на реализацию 245 заявок муниципалитетов, прошедших конкурсный отбор.

 За пять лет реализации программы в Тверской области количество ежегодно реализуемых инициатив увеличилось в пять раз. Почти в девять раз выросла сумма средств, вложенных в проекты населением. Сегодня в программе участвуют не только сельские поселения, но и города. Всего реализовано более 500 проектов, сообщает правительство Тверской области

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Метки: ППМИ зубцовский район
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Комментарии (3)

  • nynkuH 
    помнится как три года назад , Щевелёв с присущей ему напыщенной важностью открывал дорогу  Александровка - Новая Орша ,дорога успешно разваливается
    29.07.2017 23:40
    0 | 0

    • Proletary 
      Что уникально и нехарактерно.
      30.07.2017 00:40
      0 | 0

    • demvlad121 
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      30.07.2017 03:27
      0 | 0
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