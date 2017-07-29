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В Тверской области пенсионерку развели на 30 000 рублей

29 Июля 2017 15:10
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В полицию обратилась 68-летняя жительница Нелидова. Потерпевшая сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что её внук попал в беду, совершив ДТП. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом освобождения сына от ответственности потребовал крупную сумму денег. Женщина согласилась заплатить и перевела 30 000 рублей на номер мобильного телефона, который сообщил мошенник.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался 27-летний неработающий житель одного из регионов России. Мужчина набирал случайные номера телефонов, убедившись, что разговаривает с пенсионерами, сообщал о том, что их близкие якобы попали в беду.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело  по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.  Оперативники проверяют злоумышленника на  причастность к аналогичным преступлениям.

Полицейские поясняют, чтобы не стать жертвой мошенников, самый простой и первый шаг в подобной ситуации - это сразу перезвонить своему родственнику, а также в полицию по телефону 02 и уточнить,  был ли на самом деле факт дорожно-транспортного происшествия. Уже на этом этапе план мошенников будет сорван, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: криминал мошенники в Тверской области
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