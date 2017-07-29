В пятницу 12 человек пострадали на дорогах области

В Тверской области за 28 июля произошло 6 крупных ДТП, в которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

В 12.40 на Волоколамском проспекте в районе д. 25/19 в Твери 31-летний водитель на «НИССАН X-TRAIL» на регулируемом перекрестке при повороте налево сбил 24-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги пешеходному переходу. Девушка самостоятельно обратилась за помощью в больницу.

В 16.30 на 1-ом км автодороги Юрьевское-Гостенево Старицкого района 58-летний водитель без прав на мопеде "Дельта" не справился с управлением и съехал в кювет. Водителя госпитализировали.

В 20.00 Калининском районе Тверской области 19-летний водитель на Mitsubishi Lancer съехал в кювет. В ДТП водитель, 19-летняя девушка и 18-летний молодой человек получили травмы, их доставили в больницу.

28 июля в 21.00 в районе д.18 по ул. Московская поселка Кесова Гора 33-летний пьяный водитель, на мотоцикле Иж «Юпитер 5» съехал в кювет. В ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир.

В 23.16 на ул. А. Туполева в Твери 22-летний водитель на ВАЗ - 21070 на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся со "Сканией" под управлением 41-летнего водителя. В ДТП пострадал 23-летний пассажир ВАЗа, сообщает УГИБДД России по Тверской области