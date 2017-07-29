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Причиной гибели трех человек мог стать сон за рулем

Причиной гибели трех человек мог стать сон за рулем - ТИА
Фото МЧС России по Тверской области
29 Июля 2017 11:04
Автор:

29 июля 2017 года в 04.55 на 126 км федеральной автодороге М-10 "Россия" произошло серьезное ДТП.

20-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti мог заснуть, из-за этого съехал в кювет и врезался в мачту электроосвещения. Водитель автомобиля в ДТП не пострадал

В аварии погибли 3 человека: 17-летний молодой человек, 36-летний мужчина, 29-летний мужчина. 44 летний мужчина-пассажир госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для 20-летнего водителя автомобиля Chevrolet Lacetti.

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Метки: дтп авария авария с пострадавшими
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Комментарии (3)

  • hatamoto san 
    как он теперь жить будет???
    29.07.2017 11:32
    4 | 1

    • lisikmobil 
      а как все живут,так и он будет жить,если не посадят,да и если посадят то не надолго в колонию поселения
      29.07.2017 12:42
      0 | 4

      • hatamoto san 
        я к тому что это были его родные или друзья, а он, вместо того, чтобы поспать часик, безалаберно гнал и убил фактически
его совесть не замучает или такого слова больше нет в русском языке...
        29.07.2017 14:12
        2 | 0
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