Причиной гибели трех человек мог стать сон за рулем

29 июля 2017 года в 04.55 на 126 км федеральной автодороге М-10 "Россия" произошло серьезное ДТП.
20-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti мог заснуть, из-за этого съехал в кювет и врезался в мачту электроосвещения. Водитель автомобиля в ДТП не пострадал
В аварии погибли 3 человека: 17-летний молодой человек, 36-летний мужчина, 29-летний мужчина. 44 летний мужчина-пассажир госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для 20-летнего водителя автомобиля Chevrolet Lacetti.
Комментарии (3)
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hatamoto san
29.07.2017 11:32
4
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lisikmobil
29.07.2017 12:42
0
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4
hatamoto san
29.07.2017 14:12
2
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