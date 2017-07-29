Причиной гибели трех человек мог стать сон за рулем

29 июля 2017 года в 04.55 на 126 км федеральной автодороге М-10 "Россия" произошло серьезное ДТП.

20-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti мог заснуть, из-за этого съехал в кювет и врезался в мачту электроосвещения. Водитель автомобиля в ДТП не пострадал

В аварии погибли 3 человека: 17-летний молодой человек, 36-летний мужчина, 29-летний мужчина. 44 летний мужчина-пассажир госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для 20-летнего водителя автомобиля Chevrolet Lacetti.