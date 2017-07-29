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29 июля в Тверской области отмечается день Весьегонского и день Селижаровского районов

29 Июля 2017 09:30
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В рамках празднования дня Селижаровского района состоится юбилейный 10-й фестиваль народной песни «Когда душа поёт», который проводится с 2007 года и традиционно собирает около 200 исполнителей народной песни.

В этом году в нём примут участие коллективы из Осташковского, Пеновского, Оленинского, Андреапольского, Старицкого, Торжокского, Вышневолоцкого, Калининского, Западнодвинского и Селижаровского районов. Постоянные участники фестиваля — вокальный ансамбль из Пено «Волжанка», торжокский народный хор «Родные напевы», андреапольский Хор ветеранов «Росток», народные хоры ветеранов «Русь поющая» из Осташкова и «Селижаровские напевы».

С 2013 года учреждён грант главы района в размере 15 тыс. рублей для лучшего коллектив, выступившего на фестивале.

Также в программе празднования дня Селижаровского района — молебен в храме Петра и Павла, возложение цветов к братскому захоронению защитников Отечества, ярмарка «Город мастеров», спортивные состязания, праздничное шествие «Будущее Селижаровского края», концерт и фейерверк, сообщает правительство Тверской области

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Метки: 29 июля день Весьегонского и день Селижаровского районов
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