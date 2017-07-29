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Госавтоинспекция Тверской области в предстоящие выходные проведет «Контроль трезвости»

28 Июля 2017 19:17
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Главная цель - профилактика дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей 

С 28 по 30 июля 2017 года на территории Тверской области проходит профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения «Контроль трезвости». 

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. 

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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Метки: контроль трезвости
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Комментарии (7)

  • AnlimiT 
    Новость ради новости. Кому надо все равно сядет бухим за руль и никто и ничто не остановит. Поэтому и статистика такая печальная(( Меньше пить за рулем не стали. А так уже давно можно переименовать, что каждые выходные ГИБДД проводит "контроль трезвости"
    28.07.2017 22:37
    0 | 0

  • nynkuH 
    64, ваши ставки господа
    28.07.2017 23:32
    0 | 0

  • Buzzer 
    82
    29.07.2017 08:02
    0 | 0

    • Proletary 
      В отдельных районах.
      29.07.2017 08:52
      0 | 0

  • Ин окентий 
    87
    29.07.2017 11:02
    0 | 0

  • oxion 
    Мне утром сегодня вместо контроля трезвости тонировку снять заставили(
    29.07.2017 11:54
    0 | 0

    • Krikri 
      подоперация "Трезвое стеклышко"
      29.07.2017 12:04
      0 | 1
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