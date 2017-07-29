tvernews.ru
29 июля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверь заняла 79 место в рейтинге по качеству работы коммунальных служб

28 Июля 2017 19:05
Автор:

Горожане больше всего довольны работой коммунальных служб в Нижневартовске, Сургуте и Набережных Челнах. Менее всего довольны в Махачкале, Архангельске и Шахтах. Такие результаты специалисты Domofond.ru получили в результате всероссийского опроса, в котором принял участие 258 441 респондент.

В среднем по стране респонденты оценили работу коммунальных служб на 5 баллов из 10 возможных, что на 0,4 балла меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения услуг ЖКХ городами составила 2,7 балла.

Из городов с населением более 1 млн. человек в десятку лучших попала только Москва. В основном города-миллионеры находятся во второй половине рейтинга. Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск вошли в первую двадцатку, Красноярск и Екатеринбург заняли 27 и 42 места соответственно.

Что касается Твери, то в десятку аутсайдеров мы не попали, но вот в рейтинге 100 крупнейших городов России по качеству работы коммунальных служб (по оценке местных жителей) наш город занял всего лишь 79 место, получив 4.9 балла из 10. Судя по данным за прошлый год, мнение тверичан об уровне ЖКУ ничуть не изменилось. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: качество жку рейтинг городов услуги жкх жилищно-коммунальные услуги
Смотрите также:
Комментарии (8)

  • shvonder 
    Это очень мало 4,9 балла, будем улучшать этот показатель
Надеемся на помощь горожан, наш уровень 69-е место
    28.07.2017 20:10
    0 | 6

  • Rina 
    Многие жители даже если хорошо их обслуживают, гнобят свои ТСЖ, ЖСК и УК. По пословице:"Баба яга всегда против"
    28.07.2017 22:08
    2 | 0

  • ДеД 
    79-е?
Вроде в России 78 регионов...
    28.07.2017 23:32
    0 | 0

    • Smokier 
      Так не про регионы речь, написано же: "в рейтинге 100 крупнейших городов России".
      29.07.2017 01:29
      0 | 0

      • tver-city 
        В России 2 крупнейших города, остальные вымирающие
        29.07.2017 08:15
        0 | 2

  • abeltv 
    Перед выборами это очень негативная информация, особенно для правящей партии....
    29.07.2017 06:31
    0 | 0

    • Proletary 
      Отставить панику. Еще десяток-другой храмов построим и отношение изменится.
      29.07.2017 08:55
      0 | 0

    • Житель подземелья 
      "Важно не как проголосуют, а как посчитают!" Так что правящей партии все эти рейтинги до лампочки, главное что у Царя рейтинг стабилен, а у его наместника на земле Тверской так вообще растет!
      29.07.2017 11:17
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Давно хотел спросить: где в городе нужду малую справить можно?

2017-07-27 18:29
67

В международном конкурсе красоты «Улыбка Вселенной 2017» участвует жительница Твери

2017-07-27 12:52
63

Тверь встала из-за ремонта Нового моста, а скоро еще и Старый мост закроют

2017-07-25 10:20
62

«У вас на районе завелся педофил», или Как жителя Твери вызывали в полицию для допроса и сдачи анализа слюны

2017-07-26 11:31
56

Осуждён уроженец Тверской области - администратор «групп смерти» Филипп Будейкин

2017-07-23 12:05
51

В 2017 году в Тверской области рожать стали меньше

2017-07-25 20:25
47

Кому на Руси доживать нехорошо

2017-07-22 22:41
37

Стритрейсерша Мара Багдасарян будет проходить исправительные работы в Тверской области

2017-07-27 18:03
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100