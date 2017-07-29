Тверь заняла 79 место в рейтинге по качеству работы коммунальных служб

Горожане больше всего довольны работой коммунальных служб в Нижневартовске, Сургуте и Набережных Челнах. Менее всего довольны в Махачкале, Архангельске и Шахтах. Такие результаты специалисты Domofond.ru получили в результате всероссийского опроса, в котором принял участие 258 441 респондент.

В среднем по стране респонденты оценили работу коммунальных служб на 5 баллов из 10 возможных, что на 0,4 балла меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения услуг ЖКХ городами составила 2,7 балла.

Из городов с населением более 1 млн. человек в десятку лучших попала только Москва. В основном города-миллионеры находятся во второй половине рейтинга. Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск вошли в первую двадцатку, Красноярск и Екатеринбург заняли 27 и 42 места соответственно.

Что касается Твери, то в десятку аутсайдеров мы не попали, но вот в рейтинге 100 крупнейших городов России по качеству работы коммунальных служб (по оценке местных жителей) наш город занял всего лишь 79 место, получив 4.9 балла из 10. Судя по данным за прошлый год, мнение тверичан об уровне ЖКУ ничуть не изменилось.