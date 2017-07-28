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28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом

28 Июля 2017 18:29
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Всемирный день борьбы с гепатитом  проводится ежегодно 28 июля под эгидой Международного альянса по борьбе с гепатитом. Основной целью празднования является стремление увеличить количество населения, знающего об угрозе различных форм заболевания.

В 2017 году Всемирный день борьбы с гепатитом проходит под девизом «Элиминировать гепатит».

Элиминировать (ликвидировать) гепатит  - это простой призыв к действию, который может поддержать каждый. Чтобы элиминировать вирусный гепатит, необходимо повышать осведомленность, расширять диагностические и основные лечебные мероприятия, включая всеобщую вакцинацию, повышение безопасности при выполнении инъекций, проверку донорской крови, снижение опасного воздействия и лечение. Любое мероприятие, направленное против вирусного гепатита, является шагом на пути к его элиминации.

Гепатит - это воспалительное заболевание печени, которое может быть вызвано воздействием факторов не инфекционной этиологии (алкоголь, некоторыми фармакологическими препаратами и др.), а также инфекционной, вызванной вирусами. В настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E.

Заражение вирусными гепатитами происходит различными способами. Вирусы гепатиты A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки. Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется через кровь (при инъекционном введении наркотических средств, использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур, связанных с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек), а также от инфицированной матери ребенку во время родов и при незащищенном половом контакте. Наибольший риск инфицирования вирусами гепатита B, C и D связан с потреблением наркотических средств инъекционным путем. Сохраняется риск инфицирования во время переливания препаратов крови, если были нарушены требования к их заготовке и использованию.

Наиболее эффективным способом профилактики гепатитов А и В является вакцинация. При этом важно отметить, что вакцина против гепатита В опосредованно защищает человека и от вируса гепатита D, поскольку данный вирус может размножаться только в присутствии вируса гепатита В. Вакцина против гепатита С не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса.

Вакцины против гепатитов А и В эффективны и безопасны и применяются во многих странах мира на протяжении многих лет. В Тверской области, как и в Российской Федерации в целом, иммунизация населения против гепатита В проводится в рамках национального календаря профилактических прививок с 1996 года. Прививки против этой инфекции проводятся бесплатно детям и взрослым в возрасте до 55 лет не привитым ранее против этой инфекции. С 2006  года в Тверской области  против гепатита В было привито свыше  492 тысяч  детей, подростков и взрослых.

Иммунизация против вирусного гепатита А проводится бесплатно лицам из групп высокого риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В 2011-2016 гг. против гепатита А в Тверской области  было вакцинировано более 1,7 тысяч  человек, что способствовало ограничению распространения инфекции на территории области (в 2016 г. показатель заболеваемости составил 3,2  случая на 100 тыс. населения; РФ- 4,4).

Благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С в РФ и в Тверской области продолжает снижаться. В 2016 г. показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С в стране достигли самых низких за все годы наблюдения уровней - 0,94 и 0,77 случая на 100 тыс. населения. В Тверской области данные показатели составили соответственно 1,07 и 1,24.

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Метки: гепатит вирус гепатита виды гепатита
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