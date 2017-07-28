В Тверской области при заправке земснаряда топливо вылилось в Волгу

19 июля 2017 года в 19.10 от регионального подразделения МЧС Твери в адрес Управления Росприроднадзора по Тверской области поступила информация о том, что сотрудники речного тверского порта увидели в Волге какое-то пятно с нефтепродуктами в районе д. Старое Мелково.

Сотрудники Управления обследовали территорию, и факт разлива нефтепродуктов подтвердился. Оказалось, что при заправке генератора земснаряда, осуществляющего донноуглубительные работы, пролилось топливо. На момент обнаружения разлива работники, находящиеся на борту земснаряда, совместно с сотрудниками МЧС принимали первоначальные меры по локализации: устанавливали боновые заграждения, засыпал сорбентом пленки нефтепродуктов.

Установлено, что земснаряд принадлежит ООО «Компания Карина». В действиях компании усматриваются признаки составов административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение), а также ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации).

Решение о возбуждении административного производства будет принято по результатам проведения лабораторных исследования проб воды, отобранных на месте происшествия.