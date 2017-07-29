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Администрация Твери: В городе будет проведена уникальная по масштабам ремонтная кампания

Администрация Твери: В городе будет проведена уникальная по масштабам ремонтная кампания - ТИА
28 Июля 2017 17:02
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Фоторепортаж

В Твери продолжаются работы по приведению в порядок улично-дорожной сети. Помимо ямочного и текущего ремонта на отдельных участках дорог, в этом году будут проведены масштабные работы на ключевых транспортных артериях города. Планируется, что они начнутся уже в первых числах августа.

По-настоящему уникальной эта ремонтная кампания станет благодаря сотрудничеству между Тверским регионом и Москвой, в рамках которого в городе отремонтируют магистральную улично-дорожную сеть.

– Безусловно, проведение столь масштабной ремонтной кампании на магистральной улично-дорожной сети сопряжено с определёнными временными неудобствами. Но в результате город получит обновленные по самым современным стандартам магистральные дороги, что позволит значительно повысить комфортность проживания в Твери, – сказал начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Санников.

В работах будут применяться самые современные технологии и качественные материалы. Планируется, что ремонт будет вести московская организация с большим опытом в проведении таких работ.

– Город в ближайшее время сильно изменится в лучшую сторону, - уверен депутат Тверской городской Думы Олег Балаян. – Качество работ будет обеспечено как большим опытом подрядчиков, так и использованием самых современных материалов и технологий.

Также продолжается ремонт улично-дорожной сети на средства городского и регионального бюджетов. Всего в рамках первого этапа будет отремонтировано 20 объектов. На 7 из них работы уже завершены.

Ведётся и ямочный ремонт, осуществляемый силами МУП «ЖЭК». Серьёзная проблема с качеством дорожного покрытия была решена в посёлке Сахарово.

- Завершён ремонт на улице Садовая, сейчас ведём работы на Сахаровском шоссе. Всего планируется отремонтировать около 2 тысяч квадратных метров дороги, - отметил заместитель директора МУП «ЖЭК» Максим Жирков.

- Был проведен ряд встреч с жителями по улице Василевского, улице Садовая. По их обращениям выбирались участки для ремонта в первую очередь, - рассказал депутат Тверской городской Думы Илья Холодов.

Завершить ремонт на Сахаровском шоссе планируется в начале следующей недели, сообщает  Управление информации Администрации города Твери

 

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Метки: администрация твери ремонтная кампания
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Комментарии (22)

  • jazz-y 
    Ул. Смольную выровняют? Люди уже сами песок привозят и ямы засыпают - иначе к дому не проехать.
    28.07.2017 17:15
    0 | 5

    • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
      А на Фрунзе за "Магнитом" бесполезно в яму песок возить - проваливается. Всем пох.
      28.07.2017 19:58
      0 | 2

  • Garykus 
    А то что уже месяц провал асфальта шириной в 1 полосу для движения на ул. Паши Савельевой перед ЖД переездом в сторону ул. Хромова 
(а возможно все это ручей Иртыш, который течет под правой стороной проезжей части  в бетонном куполе) остается просто огороженным и постепенно расширяется.
    28.07.2017 17:18
    0 | 9

    • Krikri 
      Аквапарк хотели - получите!
Все для людоф...
      28.07.2017 19:02
      0 | 6

    • konbur 
      Иртыш кварталом юго-западнее, вдоль набережной Иртыша.
      28.07.2017 20:32
      0 | 2

  • Ferapont 
    .
    Прикрепленные изображения:
    28.07.2017 17:26
    0 | 11

    • abeltv 
      Не просто в точку - в яблочко....
Болтать перед выборами (до сентября осталось чуть больше месяца) они все горазды, а то факту на ремонт подвески каждый год многие отдают от 10 до 20 и более тысяч - как раз за езду по убитым тверским дорогам. И это при уплате и транспортного налога и гигантских акцизов - 9 рублей с 1 литра в оптовой цене, а по факту: + НДС, + накрутки и другие налоги - выходит более 12 рублей из 40 рублей, а это не менее 30 %.
Так задаёшься одним вопросом - зачем с нас берут все эти подати - чтобы мы ездили по убитым дорогам.....
      28.07.2017 17:38
      0 | 5

      • MikeH 
        На самом деле намного больше.
        28.07.2017 20:58
        0 | 1

      • AnlimiT 
        И чтобы пополняли карманы чиновников
        28.07.2017 22:42
        0 | 2

      • Alx 
        За три года поменял  наконечник за 700 руб. Пробег 70 тыс км. Что я делаю не так?
        29.07.2017 00:55
        0 | 1

  • Ин окентий 
    Почему-то вспомнилась восторженно-обкуреная статья про выращивание глаз и кастрацию...
    28.07.2017 18:11
    0 | 6

  • angst_de 
    Зато все депутаты-кандидаты тут как тут!
    28.07.2017 18:32
    0 | 3

  • fen 15 
    Мы уже всё лето слышим про рекордное финансирование дорожной отрасли, но результатов пока не видно ни в области не в городе. То что основные показатели перемен покажут Москвичи не удивительно, дороги в Московской области не чита нашим. Но опять есть определённое но: хотелось бы увидеть текст соглашения с Москвой, будет ли на заплонированных магистралях отремонтированны колодцы или они как всегда через два три месяца провалятся, проведёт-ли МУП ЖЭК ямочный и текущий ремонт на всех немагистральных дорогах, особенно тех что дублируют магистрали. Очень много перед выборами было сказано, дел не видно, уже август. И хотелось бы увидеть официальный ответ компетентных органов на статью одного из изданий города об очередном бардаке в МУП ЖЭК, что там за Мёртвые души, что там с лицензией и т.д. 
P.s. Самое главное чтобы грандиозный ремонт не превратился в грандиозное посмешище как статья про закрытие и открытие старого моста и ремонт и клятвы нового.
    28.07.2017 18:52
    0 | 3

  • Житель подземелья 
    Не, ну мне, как пешеходу, в общем и целом пох. Но хотелось бы после завершения ремонта дорог ждать помощи от Москвы в плане наведения порядка в плане общественных перевозок. Хотя есть сомнение, что после вычищения джамшутов тариф возрастет, а вот зарплаты - нет...
    28.07.2017 20:44
    0 | 2

  • MikeH 
    Справедливости ради скажу что дороги в Твери не так уж и плохи. Понятно что хочется лучше, но... Вы, например,  в Кимры сгоняйте, потом в Тверь вернетесь и сами будете всем рассказывать какие в Твери хорошие дороги. Другое дело что у нас "хотели как лучше, а получилось как всегда" (частичное перекрытие двух мостов, приведшеее к сильным пробкам, попытка закрыть один из мостов полностью).
И как подтверждение предыдущего предложения - подбор фото к этой новости. На фото укладка асфальта на мосту, который (асфальт) так до конца и не уложили. Хорошая иллюстрация для "уникальной по масштабам ремонтной компании".
    28.07.2017 21:11
    1 | 4

    • AnlimiT 
      Да на областные города уже давно положили. Там проблемы с главами районов.
      28.07.2017 22:45
      0 | 3

    • nynkuH 
      Езжу в Кимры 2 раза в неделю , 10 раз в неделю проезжаю по Радужному выводы - в Кимрах дороги лучше ,чем в Твери
      Прикрепленные видео:
      Радужный
      Кимры
      28.07.2017 23:45
      0 | 1

      • MikeH 
        Ну не знаю. Сколько я в Кимры не ездил, на основных улицах еще терпимо, а как в сторону свернешь , так и ждешь что или сверху бомба упадет, или снаряд прилетит, едешь и немцев высматриваешь - дороги как во вторую мировую.
        29.07.2017 00:02
        0 | 1

        • Alx 
          Это Вы не ездили из Волочка в Удомлю.
          29.07.2017 01:00
          0 | 0

  • Rina 
    А на ремонт дворов с со финансированием жителями не могут найти подрядчиков. Может финны помогут?
    28.07.2017 22:17
    0 | 2

  • protivvsex 
    будут неудобства, это понятно, а что сделают, за сколько - в тумане.
    29.07.2017 08:39
    0 | 0

    • fen 15 
      Поменяют верхний слой асфальта и демонтируют рельсы.
      29.07.2017 14:02
      0 | 1
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