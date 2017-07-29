Администрация Твери: В городе будет проведена уникальная по масштабам ремонтная кампания

В Твери продолжаются работы по приведению в порядок улично-дорожной сети. Помимо ямочного и текущего ремонта на отдельных участках дорог, в этом году будут проведены масштабные работы на ключевых транспортных артериях города. Планируется, что они начнутся уже в первых числах августа.

По-настоящему уникальной эта ремонтная кампания станет благодаря сотрудничеству между Тверским регионом и Москвой, в рамках которого в городе отремонтируют магистральную улично-дорожную сеть.

– Безусловно, проведение столь масштабной ремонтной кампании на магистральной улично-дорожной сети сопряжено с определёнными временными неудобствами. Но в результате город получит обновленные по самым современным стандартам магистральные дороги, что позволит значительно повысить комфортность проживания в Твери, – сказал начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Санников.

В работах будут применяться самые современные технологии и качественные материалы. Планируется, что ремонт будет вести московская организация с большим опытом в проведении таких работ.

– Город в ближайшее время сильно изменится в лучшую сторону, - уверен депутат Тверской городской Думы Олег Балаян. – Качество работ будет обеспечено как большим опытом подрядчиков, так и использованием самых современных материалов и технологий.

Также продолжается ремонт улично-дорожной сети на средства городского и регионального бюджетов. Всего в рамках первого этапа будет отремонтировано 20 объектов. На 7 из них работы уже завершены.

Ведётся и ямочный ремонт, осуществляемый силами МУП «ЖЭК». Серьёзная проблема с качеством дорожного покрытия была решена в посёлке Сахарово.

- Завершён ремонт на улице Садовая, сейчас ведём работы на Сахаровском шоссе. Всего планируется отремонтировать около 2 тысяч квадратных метров дороги, - отметил заместитель директора МУП «ЖЭК» Максим Жирков.

- Был проведен ряд встреч с жителями по улице Василевского, улице Садовая. По их обращениям выбирались участки для ремонта в первую очередь, - рассказал депутат Тверской городской Думы Илья Холодов.

Завершить ремонт на Сахаровском шоссе планируется в начале следующей недели, сообщает Управление информации Администрации города Твери