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Тверитяне могут узнавать новости и следить за развитием городских проектов на официальных страницах администрации Твери в социальных сетях

28 Июля 2017 16:53
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Официальные страницы администрации есть в сети Вконтакте и Инстаграм. С их помощью тверитяне могут узнавать актуальную информацию о жизни города и видеть уникальный контент с комментариями представителей органов власти. Информация на страницах регулярно обновляется, появляются новые рубрики и розыгрыши призов. Администрация приглашает тверитян подписаться на официальные страницы власти города и следить за развитием Твери в режиме он-лайн, сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: админстрация твери соцсети
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Комментарии (6)

  • jazz-y 
    Когда откроют комментарии, тогда будут подписываться... людям нужна обратная связь, а не тупое созерцание.
    28.07.2017 17:10
    0 | 8

  • Uylo_Yobannen 
    Страничку "Вконтакте" явно отдали на аутсорс. Уж больно человеческим языком подводки написаны. В гореадминистрации носителей такого языка нет.
    28.07.2017 17:32
    0 | 4

    • Vodnik-76 
      Там целый департамент придворных графоманов
      28.07.2017 17:47
      0 | 2

      • Uylo_Yobannen 
        Тех я знаю. Они к носителям человеческого языка не относятся.
        28.07.2017 18:49
        0 | 3

  • fen 15 
    При Тимофееве ещё была эта страничка, как его сняли про неё забыли, но видимо через год вспомнили. Своих то идей у нынешней администрации нет.
    28.07.2017 19:04
    0 | 1

  • TvereZ 
    пообнищали админисраторы, поубожили... по сосальным сетям пошли... )))
    29.07.2017 10:24
    0 | 0
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