Тверитяне могут узнавать новости и следить за развитием городских проектов на официальных страницах администрации Твери в социальных сетях

Официальные страницы администрации есть в сети Вконтакте и Инстаграм. С их помощью тверитяне могут узнавать актуальную информацию о жизни города и видеть уникальный контент с комментариями представителей органов власти. Информация на страницах регулярно обновляется, появляются новые рубрики и розыгрыши призов. Администрация приглашает тверитян подписаться на официальные страницы власти города и следить за развитием Твери в режиме он-лайн, сообщает Управление информации администрации города Твери