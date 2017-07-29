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Официант вагона-ресторана обокрал свою любовницу–директора и сбежал от нее в Тверской области

28 Июля 2017 16:11
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В дежурную часть Санкт-Петербургского  линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от 55-летней женщины о том, что у нее из служебного купе поезда сообщением Москва – Санкт-Петербург похищены  70 тыс. рублей.

Она рассказала, что является директором вагона-ресторана. В течение небольшого времени был установлен гражданин, причастный к краже денег. Им оказался официант вагона-ресторана того же поезда, 38-летний сожитель пострадавшей.

Злоумышленник с похищенными деньгами вышел из поезда на станции Бологое в Тверской области и на такси отправился в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть в компании друзей. Мужчина задержан. Выяснилось также, что официант ранее судим за незаконное приобретение и перевозку оружия, хранение и перевозку наркотических средств, а также кражу чужого имущества. Возбуждено уголовное дело.

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Метки: обокрал любовницу обокрал директора
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Комментарии (13)

  • hatamoto san 
    устал от директора-сожительницы и решил развеяться - что ж тут криминального?)))
    28.07.2017 16:32
    0 | 7

  • BARBAdos 
    учитывая ценники в этих вагонах-ресторанах, очень неудивительно что у его директора в качестве карманных денег 70 тыр наликом. Вот нисколько не жалко бабу эту, она обкрадывает пассажиров, а ее пихарь обокрал ее - все по справедливости...
    28.07.2017 16:33
    0 | 3

    • hatamoto san 
      в сизо сажать или не надо?
      28.07.2017 16:55
      0 | 1

  • Торопов 
    Эти рестораны на самом деле не очень прибыльны - арендная плата РЖД почти все съедает.
    28.07.2017 16:56
    0 | 1

  • TvereZ 
    Наверно, директор потребовала, чтоб он тоже ел то, что они подают. От такого кто хошь сбежит на перекладных! )))
    28.07.2017 17:38
    0 | 3

    • hell 
      Неа, не от того сбех...))) Возраст смотрите-читайте...)))
      28.07.2017 17:48
      0 | 0

      • horton 
        Хелли, думаете, он до поры до времени не замечал ее возраст?)))
        28.07.2017 17:51
        0 | 0

        • vepr76 
          К молодой сбег, не оценил ласку )
          28.07.2017 20:53
          0 | 0

          • horton 
            Почему же? Как раз оценил. В 70 тысяч )))
            28.07.2017 22:00
            0 | 2

            • TvereZ 
              в 70 тыс он оценил свою поруганную молодость... )))
              28.07.2017 23:15
              0 | 2

        • TvereZ 
          Тогда еще версия - он внезапно протрезвел из-за перебоя с водкой... И в ужасе дал деру....)))
          28.07.2017 23:14
          0 | 2

  • ДеД 
    Вам бы всё хиханьки да хаханьки! А в России неокученных... виноват, одиноких баб... виноват, женщин - миллионы!
А женское одиночество - это, я вам скажу, что-то по-сильнее марксизма, ленинизма и пу....зма!
В общем, создаём партию одиноких баб!
Сметём на выборах единых, справедливых, несправедливых и любых!
    28.07.2017 23:30
    0 | 0

    • TvereZ 
      жирик, помниццо, грозилсо предоставить каждой бабе по мужику. ниасилил )))
      29.07.2017 10:21
      0 | 0
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