Официант вагона-ресторана обокрал свою любовницу–директора и сбежал от нее в Тверской области

В дежурную часть Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от 55-летней женщины о том, что у нее из служебного купе поезда сообщением Москва – Санкт-Петербург похищены 70 тыс. рублей.

Она рассказала, что является директором вагона-ресторана. В течение небольшого времени был установлен гражданин, причастный к краже денег. Им оказался официант вагона-ресторана того же поезда, 38-летний сожитель пострадавшей.

Злоумышленник с похищенными деньгами вышел из поезда на станции Бологое в Тверской области и на такси отправился в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть в компании друзей. Мужчина задержан. Выяснилось также, что официант ранее судим за незаконное приобретение и перевозку оружия, хранение и перевозку наркотических средств, а также кражу чужого имущества. Возбуждено уголовное дело.