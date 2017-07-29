Под "Единой городской службой учета водоснабжения" скрывается ИП Сенькин

В Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области поступают обращения граждан, которым в почтовые ящики кидают повторные извещения о централизованной поверке индивидуальных приборов учета воды в доме в соответствии с утвержденным графиком.

В первую очередь, основанием для того, чтобы начать процедуру поверки (или замены) прибора учета служит указание в техническом паспорте о сроке его эксплуатации (в зависимости от производителя и типа счётчика, этот срок составляет от 4 до 6 лет с момента его изготовления).

Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Исходя из обращений граждан под громким наименованием "Единой городской службы по учету водоснабжения" скрывается ИП Сенькин А.А., зарегистрированный в городе Петрозаводске. Аккредитации на проведение поверки средств измерений он не имеет, сообщает ГЖИ Тверской области.

Извещения Единой городской службы о необходимости поверки приборов учета рассылаются сторонней коммерческой организацией, не имеющей отношения к государственным и муниципальным органам власти, ресурсоснабжающим и управляющим компаниям.

Указанное извещение, по сути, может позиционироваться исключительно в качестве рекламы.

Отдельно отмечаем, что в соответствии с действующим законодательством потребитель вправе самостоятельно выбрать организацию для поверки или замены прибора учета.