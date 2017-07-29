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Под "Единой городской службой учета водоснабжения" скрывается ИП Сенькин

28 Июля 2017 16:01
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В Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области поступают обращения граждан, которым в почтовые ящики кидают повторные извещения о централизованной поверке индивидуальных приборов учета воды в доме в соответствии с утвержденным графиком.

В первую очередь, основанием для того, чтобы начать процедуру поверки (или замены) прибора учета служит указание в техническом паспорте о сроке его эксплуатации (в зависимости от производителя и типа счётчика, этот срок составляет от 4 до 6 лет с момента его изготовления).

Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Исходя из обращений граждан под громким наименованием "Единой городской службы по учету водоснабжения" скрывается ИП Сенькин А.А., зарегистрированный в городе Петрозаводске. Аккредитации на проведение поверки средств измерений он не имеет, сообщает ГЖИ Тверской области.

Извещения Единой городской службы о необходимости поверки приборов учета рассылаются сторонней коммерческой организацией, не имеющей отношения к государственным и муниципальным органам власти, ресурсоснабжающим и управляющим компаниям.

Указанное извещение, по сути,  может позиционироваться исключительно в качестве рекламы.
Отдельно отмечаем, что в соответствии с действующим законодательством потребитель вправе самостоятельно выбрать организацию для поверки или замены прибора учета.

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Метки: гжи поверка счётчиков поверка приборов учёта единая городская служба
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Комментарии (4)

  • q1w2e3qaz 
    ГЖИ могла бы и добавить, что по крайней мере один из ИП Сенькин А.А из Петрозаводска ( а я думаю он там один с характерными видами деятельности) прекратил свою деятельность в качестве ИП 26 мая 2017 года. Так что листовки бросают обманщики.
    28.07.2017 16:39
    0 | 5

  • RSERG 
    А где у нас прокуратура, полиция, следственный комитет?
    28.07.2017 18:08
    0 | 6

    • Ин окентий 
      в контактике Б(з)ДЯТ!
      28.07.2017 21:49
      0 | 3
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