В Твери пройдёт фестиваль гребли «Вызов Тверского дракона»

29 июля в Твери, в акватории Волги у парка Афанасия Никитина, состоится фестиваль гребли «Вызов Тверского дракона». Участие в соревнованиях примут мужские и женские команды гребцов, в том числе любителей, в разных классах на лодках «Дракон». Отдельный заезд «Краса Твери» планируется организовать в женском классе Д-10. Главный приз фестиваля будет разыгран в классе Д-10 «опен» (десятиместные лодки) на дистанции 200 м.

Тверская школа гребли – одна из самых сильных в России. На протяжении нескольких десятилетий тверские гребцы завоёвывают награды на соревнованиях всероссийского и мирового уровня.

В настоящее время четыре спортсмена регионального центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» выступают на Первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и спортсменов до 23-х лет. Соревнования стартовали 27 июля.

Еще два тверских спортсмена представляют Верхневолжье на XIV Европейском юношеском Олимпийском летнем фестивале, который проходит с 23 по 29 июля в Дьёре (Венгрия).

Ранее в июле тверские гребцы получили золотые и бронзовые медали Чемпионата Европы по гребле на лодках класса «Дракон». В турнире приняли участие национальные и клубные команды из девяти стран. Россию представляли 28 спортсменов, завоевавших это право на чемпионате России по гребле на лодках «Дракон», а также 10 гребцов спортивного клуба «Шторм» из Твери.