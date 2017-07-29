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Финляндия готова развивать с Тверской областью сотрудничество в сфере дорожного строительства

28 Июля 2017 15:20
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Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала в письме на имя главы региона: "Финско-Российская торговая палата готова оказать содействие в продвижении взаимодействия в сфере дорожного строительства, а также организовать в Твери семинар, посвященный данной тематике".

Микко Хаутала также поблагодарил за решение всех вопросов, возникающих в ходе работы финских компаний на территории Тверской области.

Перспективы взаимодействия Финляндии и тверского региона обсуждались на встрече Игоря Рудени и Микко Хауталы 5 июля 2017 года. Речь шла о реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, организации культурного обмена, развитии туристического сектора.

В октябре в Рамешковском районе отметят День культуры Республики Карелия. Игорь Руденя пригласил Микко Хауталу присоединиться к этому событию.

В настоящее время на территории Тверской области реализуются три крупных проекта с участием инвесторов из Финляндии. Это предприятие «Парок» по производству изоляционных материалов, кофеобжарочный завод «Паулиг Рус» и «Альстром Тверь», где выпускают стеклохолст. Общий объём инвестиций составляет более 5 млрд рублей, создано 325 рабочих мест.

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Метки: сотрудничество с финляндией Микко Хаутала
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Комментарии (3)

  • arcadi007 
    Финляндия может и готова, Россия не готова.
Здесь процесс уже налажен, а теперь финам надо объяснять всю российскую теорию с нуля.
    28.07.2017 20:31
    0 | 0

  • Vtveri 
    Не, финов сюда никто не пустит. Они слишком хорошо сделают, ремонтировать нечего будет. Да и они офигеют от размера предлагаемого отката.
    28.07.2017 22:58
    0 | 1

  • ДеД 
    На фик, на фик! Масква-а-а! Давай асфальт!
    28.07.2017 23:17
    0 | 0
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