Финляндия готова развивать с Тверской областью сотрудничество в сфере дорожного строительства

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала в письме на имя главы региона: "Финско-Российская торговая палата готова оказать содействие в продвижении взаимодействия в сфере дорожного строительства, а также организовать в Твери семинар, посвященный данной тематике".

Микко Хаутала также поблагодарил за решение всех вопросов, возникающих в ходе работы финских компаний на территории Тверской области.

Перспективы взаимодействия Финляндии и тверского региона обсуждались на встрече Игоря Рудени и Микко Хауталы 5 июля 2017 года. Речь шла о реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, организации культурного обмена, развитии туристического сектора.

В октябре в Рамешковском районе отметят День культуры Республики Карелия. Игорь Руденя пригласил Микко Хауталу присоединиться к этому событию.

В настоящее время на территории Тверской области реализуются три крупных проекта с участием инвесторов из Финляндии. Это предприятие «Парок» по производству изоляционных материалов, кофеобжарочный завод «Паулиг Рус» и «Альстром Тверь», где выпускают стеклохолст. Общий объём инвестиций составляет более 5 млрд рублей, создано 325 рабочих мест.