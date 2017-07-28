В Верхневолжье проходит историко-музыкальный фестиваль «Былинный берег»

Место встречи любителей старины со всей России – берег волги у деревни Топорок Кимрского района. Если вы хотите вступить в княжескую дружину, выковать себе боевой меч в кузнице Велунда и посидеть часок-другой в средневековой таверне, значит, вас здесь ждут.

На фестивальной поляне каждый желающий может побывать в настоящем военно-полевом лагере и увидеть жизнь русских воинов времен Святослава и Владимира, научиться метать копья и стрелять из лука, овладеть средневековыми ремеслами, причалить к берегу на ладье.

На празднике даже сыграют настоящую свадьбу в старинном стиле. Молодые Вадим и Александра наденут исторические костюмы, сшитые на заказ. Потом невесту украдут, и жениху придется плыть за ней на ладье, чтобы отбить у врагов. А потом, конечно же, - пир на весь мир. Кстати, сам Вадим не просто увлекается историческими реконструкциями. Он – потомок туровских князей. Так что лучшего места для свадьбы было, наверное, не найти.

Фестиваль не только исторический, но еще и музыкальный. На волжском берегу звучат флейты, волынки, барабаны, рожки, гусли, они открывают целый мир загадочных образов и песнопений. О «преданьях старины глубокой» поют группы «Калевала», «Тролль гнет ель», «Аркона», «Очелье сороки», нейромонах Феофан и многие другие этноисполнители. Праздник завершится 30 июля.

Подробнее здесь https://vk.com/bylinniy_bereg