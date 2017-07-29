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Будем дружить парламентами: ЗакСобрание Севастополя подписало соглашение о сотрудничестве с ЗС Тверской области

Будем дружить парламентами: ЗакСобрание Севастополя подписало соглашение о сотрудничестве с ЗС Тверской области - ТИА
28 Июля 2017 13:51
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Фоторепортаж

28 июля подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Законодательным Собранием Тверской области. Тверскую делегацию возглавлял заместитель председателя областного парламента Юрий Цеберганов. Основные цели соглашения - это совершенствование законодательства и законотворческой деятельности, повышение эффективности реализации нормативных правовых актов, модернизация информационно-технического обеспечения законотворческой деятельности, усиление парламентского контроля за исполнением законов.

Парламентарии договорились обмениваться законами, проектами, планами законотворческой деятельности, информационно-аналитическими материалами. Также в планах - проведение совместных депутатских слушаний, встреч, консультаций, переговоров по вопросам законотворческой деятельности, в том числе для обсуждения проектов федеральных законов. Предусмотрен обмен подготовленными отзывами (предложениями, поправками) к проектам федеральных законов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и обмен опытом по организации мониторинга федерального законодательства, законодательства города федерального значения Севастополя и законодательства Тверской области. Решение о необходимости сотрудничества было принято в начале этого года.

- Подписанное Соглашение носит предельно практический характер. Мы без излишних деклараций переходим к реальной работе по координации деятельности в вопросах, представляющих взаимный интерес для парламентов наших регионов. В соответствии с подписанным документом, законодатели наших областей будут регулярно обмениваться проектами законодательных актов, методическими и другими материалами. Нет сомнений, что взаимодействие в законотворческой сфере будет способствовать более активному выстраиванию экономических связей, развитию гуманитарных проектов между нашими субъектами. Кроме того, мы договорились объединить усилия региональных парламентов по подготовке законодательных инициатив в Федеральное Собрание Российской Федерации, - прокомментировал заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области Юрий Цеберганов.

- Для нас Тверская область - это особый субъект Российской Федерации. Так исторически сложилось, что многие выдающиеся люди в нашей истории, герои истории Севастополя, они уроженцы Тверской губернии. И конечно, для нас как законодателей интересны парламентские связи. Поскольку Тверская область с наработанным опытом законотворческой деятельности может очень многим поделиться с Законодательным собранием Севастополя. У нас уже есть договорённость, что ряд инициатив, которые будут направлены в Государственную Думу, мы будем создавать совместно. Также нам очень интересны инициативы тверских коллег по совершенствованию иммиграционного законодательства, мы пограничный субъект, и для нас это очень важно. Очень интересны, как выяснилось, обоюдно, законопроекты по социальной тематике. У нас есть чем поделиться в этой сфере. Ну и конечно, культурный обмен. Также очень актуальный вопрос мы сегодня обсуждали - это возможность покрытия некоторого дефицита кадров в нашем здравоохранении. Здесь нам очень может помочь Тверская медицинская академия. Но это уже вопрос взаимодействия двух ветвей власти, законодательной и исполнительной. Надеюсь, что у нас это получится,- рассказала председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева.

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Метки: законодательнео собрание Тверской области юрий цеберганов
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Комментарии (3)

  • Proletary 
    Во сколько это обойдется налогоплательщикам?
    28.07.2017 14:26
    0 | 0

  • BARBAdos 
    дибилы, лучше б работать начали, что здешние, что крымские... Пока здесь дружбу налаживали, во всем Севасе и крупных крымских городах электричество  рубанули... Пишут, что в Севасе светофоры и продуктовые магазы не работают, по такой погоде несколько часов и по всему ЮБК запашок тухлятины пойдет...
    28.07.2017 15:00
    0 | 1

  • Small19 
    Вообще бесполезные движения, всё есть в интернете, все "законы, законодательные акты, методические и другие материалы". А вот лишний раз за счёт бюджета в Крым сгонять - это да, нужное дело.
    28.07.2017 15:57
    0 | 1
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