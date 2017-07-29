Будем дружить парламентами: ЗакСобрание Севастополя подписало соглашение о сотрудничестве с ЗС Тверской области

28 июля подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Законодательным Собранием Тверской области. Тверскую делегацию возглавлял заместитель председателя областного парламента Юрий Цеберганов. Основные цели соглашения - это совершенствование законодательства и законотворческой деятельности, повышение эффективности реализации нормативных правовых актов, модернизация информационно-технического обеспечения законотворческой деятельности, усиление парламентского контроля за исполнением законов.

Парламентарии договорились обмениваться законами, проектами, планами законотворческой деятельности, информационно-аналитическими материалами. Также в планах - проведение совместных депутатских слушаний, встреч, консультаций, переговоров по вопросам законотворческой деятельности, в том числе для обсуждения проектов федеральных законов. Предусмотрен обмен подготовленными отзывами (предложениями, поправками) к проектам федеральных законов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и обмен опытом по организации мониторинга федерального законодательства, законодательства города федерального значения Севастополя и законодательства Тверской области. Решение о необходимости сотрудничества было принято в начале этого года.

- Подписанное Соглашение носит предельно практический характер. Мы без излишних деклараций переходим к реальной работе по координации деятельности в вопросах, представляющих взаимный интерес для парламентов наших регионов. В соответствии с подписанным документом, законодатели наших областей будут регулярно обмениваться проектами законодательных актов, методическими и другими материалами. Нет сомнений, что взаимодействие в законотворческой сфере будет способствовать более активному выстраиванию экономических связей, развитию гуманитарных проектов между нашими субъектами. Кроме того, мы договорились объединить усилия региональных парламентов по подготовке законодательных инициатив в Федеральное Собрание Российской Федерации, - прокомментировал заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области Юрий Цеберганов.

- Для нас Тверская область - это особый субъект Российской Федерации. Так исторически сложилось, что многие выдающиеся люди в нашей истории, герои истории Севастополя, они уроженцы Тверской губернии. И конечно, для нас как законодателей интересны парламентские связи. Поскольку Тверская область с наработанным опытом законотворческой деятельности может очень многим поделиться с Законодательным собранием Севастополя. У нас уже есть договорённость, что ряд инициатив, которые будут направлены в Государственную Думу, мы будем создавать совместно. Также нам очень интересны инициативы тверских коллег по совершенствованию иммиграционного законодательства, мы пограничный субъект, и для нас это очень важно. Очень интересны, как выяснилось, обоюдно, законопроекты по социальной тематике. У нас есть чем поделиться в этой сфере. Ну и конечно, культурный обмен. Также очень актуальный вопрос мы сегодня обсуждали - это возможность покрытия некоторого дефицита кадров в нашем здравоохранении. Здесь нам очень может помочь Тверская медицинская академия. Но это уже вопрос взаимодействия двух ветвей власти, законодательной и исполнительной. Надеюсь, что у нас это получится,- рассказала председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева.