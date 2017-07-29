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В Твери обсудят изменения в Генеральном плане развития города на 33 года

В Твери обсудят изменения в Генеральном плане развития города на 33 года - ТИА
28 Июля 2017 13:24
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Фоторепортаж

С 1 по 11 августа в Твери ежедневно, в 18.00 во всех районах пройдут публичные слушания по изменениям Генерального плана развития города. Подробная информация, где именно пройдут публичные встречи, опубликована на сайте городской Администрации. Все желающие могут выбрать удобное место и принять участие в обсуждении.

Генеральный план развития Твери был принят в 2012 году решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193(394) «Об утверждении генерального плана города Твери». Как того требует закон, любые изменения этого документа обсуждаются на публичных слушаниях.

Познакомиться с Генеральным планом можно на сайте Администрации Твери.

В новом документе строятся планы до 2050 года: первая очередь – до 2027 года, второй этап – до 2037 года, третий этап – долгосрочная перспектива до 2050 года. В качестве основных территорий, предлагаемых для развития города, принимаются свободные от застройки участки в Заволжском, Затверечском, Сахаровском, Черкасском, Южном, Бортниковском, Мигаловском районах.

В новом генеральном плане обсуждаются проблемы, которые касаются всех сфер жизни города. Так, например, по предварительным подсчетам, которые озвучивает проект нового документа, до 2037 года потребуется 8,5 тыс. новых мест в детских садах и 9 тыс. дополнительных школьных мест.

Особое внимание уделено в плане развитию транспорта. Документ рассказывает о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая пройдет с запада от территории аэродрома Мигалово. Кроме того, рядом с аэродромом появится новый железнодорожный вокзал «Тверь-2».

В городе должны появиться новые магистрали общегородского значения:
1. Продление пр. Победы в восточном направлении до Московского шоссе.
2. Продление ул. Коминтерна в западном и восточном направлениях с выходом на Западную и Восточную магистрали общегородского значения с непрерывным движением (далее – в промзону Лазурная).
3. Транспортно-планировочная ось южной части города, от пр. 50 лет Октября вдоль Первомайской рощи, по существующей ул. Оснабрюкской.

Для разрешения транспортных проблем в районах генеральным планом предусматривается строительство четырех мостов через Волгу, одного через Тверцу, двух через Тьмаку. После возрождения Спасопреображенского собора, Старый волжский мост станет пешеходным.

Функции Старого моста предлагается передать новому мосту в створе улицы Благоева, выходящему на другом берегу на Краснофлотскую набережную и набережную Тьмаки с дальнейшим выходом на Складскую улицу и Волоколамское шоссе.

В целом проектом запланировано строительство 30-ти автомобильных развязок и пересечений на разных уровнях и 3-х туннелей на улицах города.
 
Отдельные части генплана посвящены реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения города. Не обошел документ и экологический вопрос. Так, в части уборки мусора проект нового генплана рекомендует: «производить обработку твердых бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе». В документе указан даже вариант, где можно построить этот завод:  Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова (с учетом соблюдения санитарно-защитной зоны).

На сайте Администрации Твери также опубликованы изменения, которые предлагается внести в генплан. С новой редакцией можно познакомиться в разделе «Градостроительство», где под цифрой II перечислены все двадцать пунктов новой редакции генплана.

Директор Института регионального развития, член Общественной палаты Твери, лидер движения «Чего хочет Тверь?" Павел Парамонов пояснил, что серьезных, стратегически важных перемен в новой редакции нет, вносимые изменения имеют точечный характер.

- Проводить публичные слушания по изменениям генплана требует закон. Но в очередной раз они пройдут по старинке, то есть формально. Ну, кому сейчас, в разгар дачного сезона и отпусков, интересно весь вечер обсуждать какой-то генеральный план?!

Чтобы соблюсти законом установленную процедуру, люди будут собраны, а  изменения озвучены. Но процедуру публичных слушаний можно было использовать для установления диалога с горожанами.

- Жителям каждого конкретного микрорайона города интересно знать, какие перемены затронут их собственную жизнь. То есть жителям Соминки вовсе не обязательно рассказывать, как будет развиваться Сахарово, здесь куда важнее информация о планах на будущее Заволжского района города Твери.

Важна не только адресность, но и форма подачи информации. Формальный отчет никому не нужен, да и понятен он только узким специалистам. Людям же нужно конкретно рассказать, где и какие будут построены дома, где появится новая дорога, сад, школа, мост. В таком случае слушания будут действительно публичными, горожане выскажут свои предложения.

По мнению Павла Парамонова, время упущено, обсуждать генплан – встречаться с людьми – нужно было еще весной. А теперь получилось все как всегда – изменения внесены «наверху» и там же их обсудят и примут.

- Такие формальные слушания приводят только к конфликту  – к росту общественного недовольства, недоверия к власти, - считает Павел Александрович.

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Метки: павел парамонов генеральный план твери публичные слушания
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Комментарии (18)

  • jazz-y 
    С таким же успехом можно обсуждать планы по колонизации Марса, например...

"Функции Старого моста предлагается передать новому мосту в створе улицы Благоева, выходящему на другом берегу на Краснофлотскую набережную и набережную Тьмаки с дальнейшим выходом на Складскую улицу и Волоколамское шоссе."

Только мне кажется, что несколько пространно описана судьба примерно 10 км плотной жилой застройки в центре города, разделяющей Краснофлотскую набережную и ул. Складскую?
    28.07.2017 13:31
    0 | 11

    • DenBlldenn 
      По сравнению с 4 мостами, это фигня)))

Маниловщина. что с неё взять.
      28.07.2017 13:51
      0 | 7

    • Proletary 
      Гулять на весь буфет!  Один фиг этот план постигнет судьба всех предыдущих.
      28.07.2017 14:49
      0 | 5

    • Krot 
      Новый губер - Новый план
      29.07.2017 13:35
      0 | 0

  • MikeH 
    Ну, наверное администрации пора узнать что большинство жителей города работает до 18 часов, и оставшегося времени мало, чтобы ознакомиться со всеми документами, что выносят на обсуждение.
А вообще молодцы, но эффективнее было бы объявлять о публичных слушаниях за час, максимум полтора до начала. 
Активисты пролетят мимо, ручной электорат в очередной раз прокашляет "одобрямс!" и все, ни проблем ни забот.
    28.07.2017 13:49
    0 | 7

    • Proletary 
      В этом плане нечего обсуждать.
      Прикрепленные изображения:
      28.07.2017 23:06
      0 | 1

  • ksw 
    Новость ради очередного пиара Парамонова ?
    28.07.2017 14:13
    0 | 8

    • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
      Причем в форме феерического бреда местами, как обычно.
      28.07.2017 14:31
      1 | 6

  • peshehod 
    Типовой 33-летний генплан для Ильи Муромца:
1. Слезть с печи.
    28.07.2017 15:45
    0 | 4

  • Virtue_to_Vice 
    План до 2050 года, а почему не до 3000? Невозможно с достаточной степенью достоверности спрогнозировать, что будет через 5 лет, не то что через 30.
    28.07.2017 16:07
    0 | 3

  • MikhailVi 
    А что насчет трассы Москва-Питер западнее Мигалово?
У кого-то есть новые карты, где она пройдет?
Вроде же наоборот в районе бывшей свалки собирались, с противоположной стороны города.
    28.07.2017 16:36
    0 | 0

    • abeltv 
      Около Мигалово, точнее в районе д. Рябеево должна была пойти ВСЖМ-1 - проект никто не менял. Кадастровые работы были сделаны еще в 2010 году, т.е. поставлены реперы по всему маршруту, только денег на строительство как не было, так и нет.
Автомобильная дорога М11 пойдёт чуть  дальше п. Сахарово, она уже строится. ТИА могут уточнить примерную дату окончания строительства.
      29.07.2017 06:41
      0 | 0

  • Житель подземелья 
    Тут без комментариев. "либо сдохнет ишак, либо падишах". Хотелось бы узнать планы на ближайшие хотя бы лет 5, а лучше года на 2-3, но тут как всегда никто ничего не скажет...
    28.07.2017 17:02
    0 | 5

  • ДеД 
    И скока лямов наших рубликов будет отстёгнуто на никчёмную картинку в этот раз?
    28.07.2017 23:15
    0 | 1

  • abeltv 
    Меня больше интересуют въезды и выезды в город на реконструируемую сейчас трассу М10 Москва - Санкт-Петербург!
Кроме Волоколамский развязки везде по 1 полосе для движения в каждом направлении! Что у города нет денег, чтобы расширить въездные - выездные улицы и шоссе???
Может пора всё таки сократить тысячи неэффективных чиновников - бездельников и заняться нормальным развитием города?!
А то всё проекты, проекты, а даже ямочный ремонт до конца июля в городе организовать не смогли!
Голосуйте за ЕР.....и дальше, они опять устроят ремонт с перекрытием мостов и т.д. и т.п.
А кто не хочет приходить на выборы - те хуже врагов, я понимаю что веры в выборы никакой нет, но лучше проголосовать, чем за вас это кто-то сделает - так и пролетают в депутаты Корзины и остальные, а потом удивляемся, почему город заброшен, почему в городе "яма канавой погоняет"....
Это потому что на выборы пришли только те, кто всегда поддержит своего работодателя.....т.е. сотрудники с разных администраций, нахлебники живущие за наш счёт на налоги которые с нас собирают, а их в Твери много тысяч....
Так что прежде чем думать, "а зачем идти на выборы", подумайте кто будет распоряжаться вашими налогами следующие 5 лет.....
    29.07.2017 06:51
    0 | 0

    • Proletary 
      Пришел на выборы, а там 2 стула. На одном Парамонов точеный, на другом Цаголов, ну вы помните, как там дальше. Противвсех отменили. Топать на избирательный участок в наших условиях, это как сесть играть с шулером. При любой тактике останешься без штанов, но это еще полбеды. Участием в этом позоре ты лично признаешь за этими выборами статус легитимного волеизъявления и института народовластия. А вот это уже серьезнее. Это путь к Сев. Корее, добровольно и с пестней.
На выборы нужно идти, когда ты знаешь, за кого и почему будешь голосовать. И не нужно демонизировать народ. Сотрудники разных администраций и нахлебники обеспечили явку на праймериз аж 3%. Если вы перестанете ходить на этот позор и призывать других, не будет и 1%. Может, тогда что-то изменится.
      29.07.2017 09:15
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        К сожалению вы неправы, товарищ Пролетарий... Зря что ли порог явки отменили? Как и графу "Против всех"? Эти деятели собираются сидеть до тех пор, пока их ногами вперед не вынесут а мы для них не народ и не избиратели, а тот самый пресловутый электорат.
        29.07.2017 10:59
        0 | 0

  • protivvsex 
    Главное, что теперь будет символом города?!
    29.07.2017 11:48
    0 | 0
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