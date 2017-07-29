В Твери обсудят изменения в Генеральном плане развития города на 33 года

С 1 по 11 августа в Твери ежедневно, в 18.00 во всех районах пройдут публичные слушания по изменениям Генерального плана развития города. Подробная информация, где именно пройдут публичные встречи, опубликована на сайте городской Администрации. Все желающие могут выбрать удобное место и принять участие в обсуждении.

Генеральный план развития Твери был принят в 2012 году решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193(394) «Об утверждении генерального плана города Твери». Как того требует закон, любые изменения этого документа обсуждаются на публичных слушаниях.

Познакомиться с Генеральным планом можно на сайте Администрации Твери.

В новом документе строятся планы до 2050 года: первая очередь – до 2027 года, второй этап – до 2037 года, третий этап – долгосрочная перспектива до 2050 года. В качестве основных территорий, предлагаемых для развития города, принимаются свободные от застройки участки в Заволжском, Затверечском, Сахаровском, Черкасском, Южном, Бортниковском, Мигаловском районах.

В новом генеральном плане обсуждаются проблемы, которые касаются всех сфер жизни города. Так, например, по предварительным подсчетам, которые озвучивает проект нового документа, до 2037 года потребуется 8,5 тыс. новых мест в детских садах и 9 тыс. дополнительных школьных мест.

Особое внимание уделено в плане развитию транспорта. Документ рассказывает о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая пройдет с запада от территории аэродрома Мигалово. Кроме того, рядом с аэродромом появится новый железнодорожный вокзал «Тверь-2».

В городе должны появиться новые магистрали общегородского значения:

1. Продление пр. Победы в восточном направлении до Московского шоссе.

2. Продление ул. Коминтерна в западном и восточном направлениях с выходом на Западную и Восточную магистрали общегородского значения с непрерывным движением (далее – в промзону Лазурная).

3. Транспортно-планировочная ось южной части города, от пр. 50 лет Октября вдоль Первомайской рощи, по существующей ул. Оснабрюкской.

Для разрешения транспортных проблем в районах генеральным планом предусматривается строительство четырех мостов через Волгу, одного через Тверцу, двух через Тьмаку. После возрождения Спасопреображенского собора, Старый волжский мост станет пешеходным.

Функции Старого моста предлагается передать новому мосту в створе улицы Благоева, выходящему на другом берегу на Краснофлотскую набережную и набережную Тьмаки с дальнейшим выходом на Складскую улицу и Волоколамское шоссе.

В целом проектом запланировано строительство 30-ти автомобильных развязок и пересечений на разных уровнях и 3-х туннелей на улицах города.



Отдельные части генплана посвящены реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения города. Не обошел документ и экологический вопрос. Так, в части уборки мусора проект нового генплана рекомендует: «производить обработку твердых бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе». В документе указан даже вариант, где можно построить этот завод: Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова (с учетом соблюдения санитарно-защитной зоны).

На сайте Администрации Твери также опубликованы изменения, которые предлагается внести в генплан. С новой редакцией можно познакомиться в разделе «Градостроительство», где под цифрой II перечислены все двадцать пунктов новой редакции генплана.

Директор Института регионального развития, член Общественной палаты Твери, лидер движения «Чего хочет Тверь?" Павел Парамонов пояснил, что серьезных, стратегически важных перемен в новой редакции нет, вносимые изменения имеют точечный характер.

- Проводить публичные слушания по изменениям генплана требует закон. Но в очередной раз они пройдут по старинке, то есть формально. Ну, кому сейчас, в разгар дачного сезона и отпусков, интересно весь вечер обсуждать какой-то генеральный план?!

Чтобы соблюсти законом установленную процедуру, люди будут собраны, а изменения озвучены. Но процедуру публичных слушаний можно было использовать для установления диалога с горожанами.

- Жителям каждого конкретного микрорайона города интересно знать, какие перемены затронут их собственную жизнь. То есть жителям Соминки вовсе не обязательно рассказывать, как будет развиваться Сахарово, здесь куда важнее информация о планах на будущее Заволжского района города Твери.

Важна не только адресность, но и форма подачи информации. Формальный отчет никому не нужен, да и понятен он только узким специалистам. Людям же нужно конкретно рассказать, где и какие будут построены дома, где появится новая дорога, сад, школа, мост. В таком случае слушания будут действительно публичными, горожане выскажут свои предложения.

По мнению Павла Парамонова, время упущено, обсуждать генплан – встречаться с людьми – нужно было еще весной. А теперь получилось все как всегда – изменения внесены «наверху» и там же их обсудят и примут.

- Такие формальные слушания приводят только к конфликту – к росту общественного недовольства, недоверия к власти, - считает Павел Александрович.