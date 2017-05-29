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В Твери прошел чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

В Твери прошел чемпионат по гребле на байдарках и каноэ - ТИА
29 Мая 2017 20:44
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27 мая в Твери завершился чемпионат области по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Разыгрывались медали в одиночках и двойках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. 

Призеры чемпионата:

Мужчины

200 метров

Каноэ-одиночка
1. Леонид Тильш (Тверь)
2. Максим Малых (Тверь)
3. Никита Некрасов (Тверь)

Байдарка-одиночка
1. Максим Молочков (Тверь)
2. Дмитрий Ивашкин (Тверь)
3. Андрей Лебедев (Тверь)

Каноэ-двойка
1. Дмитрий Суровцев/Максим Малых (Тверь)
2. Игнат Ковалев/Вадим Ершов (Тверь)
3. Антон Ефимов/Алексей Тихомиров (Тверь)

Байдарка-двойка
1. Артем Милошевич/Артур Ягудин (Вышний Волочек)
2. Андрей Лебедев/Максим Молочков (Тверь)
3. Никита Чурсин (Вышний Волочек)/Дмитрий Ивашкин (Тверь)

500 метров

Каноэ-одиночка
1. Леонид Тильш (Тверь)
2. Никита Брюсов (Тверь)
3. Юрий Макаров (Тверь)

Байдарка-одиночка
1. Наиль Садертдинов (Тверь)
2. Сергей Афанасьев (Тверь)
3. Андрей Лебедев (Тверь)

Каноэ-двойка
1. Егор Куликов (Радченко)/Александр Жуков (Тверь)
2. Артем Корнилов/Дмитрий Суровцев (Тверь)
3. Александр Дубов (Тверь)/Андрей Трофимов (Радченко)

Байдарка-двойка
1. Иван Мосягин/Руслан Бичков (Вышний Волочек)
2. Максим Молочков/Наиль Садертдинов (Тверь)
3. Никита Чурсин (Вышний Волочек)/Дмитрий Ивашечкин (Тверь)

1000 метров

Каноэ-одиночка
1. Леонид Тильш (Тверь)
2. Никита Брюсов (Тверь)
3. Михаил Носаль (Тверь)

Байдарка-одиночка
1. Иван Мосягин (Вышний Волочек)
2. Артем Пирогов (Тверь)
3. Григорий Рыжов (Тверь)

Каноэ-двойка
1. Михаил Носаль/Евгений Лаврищев (Тверь)
2. Влад Виноградов/Александр Дубов (Тверь)
3. Павел Скрябин/Дмитрий Макаров (Тверь)

Байдарка-двойка
1. Иван Мосягин (Вышний Волочек)/Артем Пирогов (Тверь)
2. Наиль Садертдинов/Сергей Стрельцов (Тверь)
3. Валерий Зазулин/Григорий Рыжов (Тверь)

Женщины

200 метров

Каноэ-одиночка
1. Полина Дюкова (Тверь)
2. Алеся Павловская (Тверь)
3. Ксения Блинова (Тверь)

Байдарка-одиночка
1. Василиса Плиткина (Тверь)
2. Екатерина Медведева (Тверь)
3. Софья Абушаева (Тверь)

Байдарка-двойка
1. Татьяна Силаева/Анастасия Гусарова (Тверь)
2. Ольга Перепичка/Алена Щелкачева (Тверь)
3. Алена Ивашкина/Анна Сергеева (Тверь)

500 метров

Каноэ-одиночка
1. Алеся Павловская (Тверь)
2. Ксения Блинова (Тверь)

Байдарка-одиночка
1. Татьяна Силаева (Тверь)
2. Екатерина Медведева (Тверь)
3. Анастасия Иванова (Тверь)

Байдарка-двойка
1. Ольга Перепичка (Вышний Волочек)/Алена Щелкачева (Тверь)
2. Анастасия Гусарова (Тверь)/Полина Ильина (Вышний Волочек)
3. Кристина Ковалева/Екатерина Медведева (Тверь)

Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области

 
 
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Метки: гребля на байдарках и каноэ
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