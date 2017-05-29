В Твери прошел чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

27 мая в Твери завершился чемпионат области по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Разыгрывались медали в одиночках и двойках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

Призеры чемпионата:

Мужчины

200 метров

Каноэ-одиночка

1. Леонид Тильш (Тверь)

2. Максим Малых (Тверь)

3. Никита Некрасов (Тверь)

Байдарка-одиночка

1. Максим Молочков (Тверь)

2. Дмитрий Ивашкин (Тверь)

3. Андрей Лебедев (Тверь)

Каноэ-двойка

1. Дмитрий Суровцев/Максим Малых (Тверь)

2. Игнат Ковалев/Вадим Ершов (Тверь)

3. Антон Ефимов/Алексей Тихомиров (Тверь)

Байдарка-двойка

1. Артем Милошевич/Артур Ягудин (Вышний Волочек)

2. Андрей Лебедев/Максим Молочков (Тверь)

3. Никита Чурсин (Вышний Волочек)/Дмитрий Ивашкин (Тверь)

500 метров

Каноэ-одиночка

1. Леонид Тильш (Тверь)

2. Никита Брюсов (Тверь)

3. Юрий Макаров (Тверь)

Байдарка-одиночка

1. Наиль Садертдинов (Тверь)

2. Сергей Афанасьев (Тверь)

3. Андрей Лебедев (Тверь)

Каноэ-двойка

1. Егор Куликов (Радченко)/Александр Жуков (Тверь)

2. Артем Корнилов/Дмитрий Суровцев (Тверь)

3. Александр Дубов (Тверь)/Андрей Трофимов (Радченко)

Байдарка-двойка

1. Иван Мосягин/Руслан Бичков (Вышний Волочек)

2. Максим Молочков/Наиль Садертдинов (Тверь)

3. Никита Чурсин (Вышний Волочек)/Дмитрий Ивашечкин (Тверь)

1000 метров

Каноэ-одиночка

1. Леонид Тильш (Тверь)

2. Никита Брюсов (Тверь)

3. Михаил Носаль (Тверь)

Байдарка-одиночка

1. Иван Мосягин (Вышний Волочек)

2. Артем Пирогов (Тверь)

3. Григорий Рыжов (Тверь)

Каноэ-двойка

1. Михаил Носаль/Евгений Лаврищев (Тверь)

2. Влад Виноградов/Александр Дубов (Тверь)

3. Павел Скрябин/Дмитрий Макаров (Тверь)

Байдарка-двойка

1. Иван Мосягин (Вышний Волочек)/Артем Пирогов (Тверь)

2. Наиль Садертдинов/Сергей Стрельцов (Тверь)

3. Валерий Зазулин/Григорий Рыжов (Тверь)

Женщины

200 метров

Каноэ-одиночка

1. Полина Дюкова (Тверь)

2. Алеся Павловская (Тверь)

3. Ксения Блинова (Тверь)

Байдарка-одиночка

1. Василиса Плиткина (Тверь)

2. Екатерина Медведева (Тверь)

3. Софья Абушаева (Тверь)

Байдарка-двойка

1. Татьяна Силаева/Анастасия Гусарова (Тверь)

2. Ольга Перепичка/Алена Щелкачева (Тверь)

3. Алена Ивашкина/Анна Сергеева (Тверь)

500 метров

Каноэ-одиночка

1. Алеся Павловская (Тверь)

2. Ксения Блинова (Тверь)

Байдарка-одиночка

1. Татьяна Силаева (Тверь)

2. Екатерина Медведева (Тверь)

3. Анастасия Иванова (Тверь)

Байдарка-двойка

1. Ольга Перепичка (Вышний Волочек)/Алена Щелкачева (Тверь)

2. Анастасия Гусарова (Тверь)/Полина Ильина (Вышний Волочек)

3. Кристина Ковалева/Екатерина Медведева (Тверь)

Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области