На участке Москва-Тверь непогода задержала электрички

29 мая в 15:40 на участке Клин - Подсолнечная Октябрьской железной дороги из-за сильного ветра упало дерево и повредило линию электропередач. Бригада специалистов устраняет неисправности. Из-за аварии были задержаны электрички:

- №6622 сообщением Конаково – Москва на 20 минут,

- №6717 сообщением Клин – Москва на 50 минут,

- №7119 сообщением Тверь – Москва на 40 минут.

Сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги