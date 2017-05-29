Тверичанка Вера Чижова получила звание «уверенный пользователь» на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров

С 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге прошел VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Первое место заняла команда Московской области (Елена Никитина, Александр Кокушкин). Серебряные призеры - многоборцы из Воронежской области (Светлана Янова, Александр Еремин). Третье место - у команды Владимирской области (Антонина Стародубцева, Игорь Захребетков). Абсолютным победителем турнира по итогам четырех конкурсных этапов в категории «начинающий пользователь» стала Викторина Бурмистрова (Псковская область), среди «уверенных пользователей» сильнейшей оказалась Вера Чижова (Тверская область). На Церемонии награждения победителей объявлено, что в 2018 году финал всероссийского компьютерного первенства среди пенсионеров пройдет в Ставропольском крае.

Финал VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров – крупнейший в России и единственных в мире по формату IT-соревнований – стал самым масштабным за все семь лет своего существования. В нем приняли участие команды 74 субъектов Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина, а также соотечественники из Армении, Беларуси, Дании, Нидерландов, Польши, Словакии и Финляндии. Всего северная столица встречала более 200 участников и гостей турнира.

В официальной программе соревнований было четыре номинации для двух групп пользователей: уверенных и начинающих. Кибер-спортсмены "серебряного возраста" состязались в навыках владения текстовыми редакторами, умении ориентироваться на Едином портале госуслуг и в поисковой системе Яндекс, работе на планшетах и пользовании мобильными приложениями. Главной темой финала этого года стала государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Так, используя ресурсы портала, участникам чемпионата предстояло решить ряд бытовых вопросов, связанных с получением коммунальных услуг и контролем их качества.

Все финалисты старше 55 лет (для женщин) и 60 (для мужчин) - это обязательное условие участия в чемпионате. Они стали лучшими среди более 7 тыс. пенсионеров, принявших участие в региональных районных и областных отборочных турах, которые проходили весной по всей стране.



Более 15% участников нынешних соревнований перешагнули 70-летний рубеж, а двое «многоборцев» в этом году празднуют свое 80-летие. Традиционно среди участников больше женщин. Каждый четвёртый финалист приехал из малонаселённого пункта. Более 70% участников - выпускники курсов компьютерной грамотности для пожилых людей. Инициаторами обучения старшего поколения в семье по-прежнему чаще всего становятся дети и внуки, сообщает пресс-служба соревнований.