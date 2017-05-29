В Твери состоялся Забег ДОБРА

27 мая более 100 участников в утро выходного дня собрались вместе, чтобы пробежать дистанцию 1,5 км в самом сердце Твери. Маршрут забега пролегал через стадион «Химик» и Городской сад Твери.
В колонне «Забега Добра» бежали малыши 2-5 лет, молодежь, семьи, одним словом, волонтеры и все те, кто разделяет ценности добровольцев! Министр спорта Решетов Андрей Александрович пробежал дистанцию вместе с участниками забега.
После интенсивной зарядки был дан старт. Под флагом Доброй Твери «Забег Добра» от старта к финишу провела прекрасная велосипедистка, активист организации «ВелоТверь» – Евгения Иголинская. Кроме того по всей дистанции забега были рассредоточены волонтеры с указателями от добровольческих объединений города. А во время забега участников снимали не только фотографы и видеографы с земли, но и 2 квадрокоптера с воздуха под управлением Романа Зацепина и Марьяна Максакова.
На финише каждый участник получил памятный сувенир от проекта #ДобраяТверь, а трое победителей забега были награждены дипломами и призами от партнеров праздника.
Каждый участник забега смог принять участие в площадках, организованных партнерами мероприятия:
На площадке «Чего Хочет Тверь» горожане оставляли свои идеи и решения по улучшению жизни в нашем любимом и добром городе Тверь.
На разных площадках дети дети и взрослые принимали участие в различных конкурсах.
Кроме этого, в день забега состоялось подведение итогов конкурса на лучший материал по освещению добровольческой деятельности в средствах массовой информации в 2017 году.
Добровольческий проект «Танцуй ради жизни» организовал танцевальный флешмоб, а в завершение спортивного утра участников забега и всех посетителей Городского сада ожидала концертная программа с множеством красивых выступлений от профессионалов: хореографического ансамбля «Astel», лауретов областных конкурсов Рассадина Владислава и Иванова Юрия, Герасимовой Ангелины, Толубеевой Марии, Зверьковой Дарьи, Шелепнева Алексея и Гмир Ксении.
Организатором забега выступила Тверская Ассоциация потанинских стипендиатов.
Мероприятие «Забег Добра» состоялось в рамках целевой социальной программы по развитию системного добровольчества «Добрая Тверь» при финансовой поддержке правительства Тверской области на средства субсидии социально ориентированной некоммерческой организации.
Комментарии (7)
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hatamoto san
29.05.2017 18:22
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