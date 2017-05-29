tvernews.ru
29 мая Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери состоялся Забег ДОБРА

В Твери состоялся Забег ДОБРА - ТИА
29 Мая 2017 16:35
Автор:

Фоторепортаж

 27 мая более 100 участников в утро выходного дня собрались вместе, чтобы пробежать дистанцию 1,5 км в самом сердце Твери. Маршрут забега пролегал через стадион «Химик» и Городской сад Твери.

В колонне «Забега Добра» бежали малыши 2-5 лет, молодежь, семьи, одним словом, волонтеры и все те, кто разделяет ценности добровольцев! Министр спорта Решетов Андрей Александрович пробежал дистанцию вместе с участниками забега.

После интенсивной зарядки был дан старт. Под флагом Доброй Твери «Забег Добра» от старта к финишу провела прекрасная велосипедистка, активист организации «ВелоТверь» – Евгения Иголинская. Кроме того по всей дистанции забега были рассредоточены волонтеры с указателями от добровольческих объединений города. А во время забега участников снимали не только фотографы и видеографы с земли, но и 2 квадрокоптера с воздуха под управлением Романа Зацепина и Марьяна Максакова.

На финише каждый участник получил памятный сувенир от проекта #ДобраяТверь, а трое победителей забега были награждены дипломами и призами от партнеров праздника.

Каждый участник забега смог принять участие в площадках, организованных партнерами мероприятия:

На площадке «Чего Хочет Тверь» горожане оставляли свои идеи и решения по улучшению жизни в нашем любимом и добром городе Тверь.

На разных площадках дети дети и взрослые принимали участие в различных конкурсах.
Кроме этого, в день забега состоялось подведение итогов конкурса на лучший материал по освещению добровольческой деятельности в средствах массовой информации в 2017 году.

Добровольческий проект «Танцуй ради жизни» организовал танцевальный флешмоб, а в завершение спортивного утра участников забега и всех посетителей Городского сада ожидала концертная программа с множеством красивых выступлений от профессионалов: хореографического ансамбля «Astel», лауретов областных конкурсов Рассадина Владислава и Иванова Юрия, Герасимовой Ангелины, Толубеевой Марии, Зверьковой Дарьи, Шелепнева Алексея и Гмир Ксении.

Организатором забега выступила Тверская Ассоциация потанинских стипендиатов.

Мероприятие «Забег Добра» состоялось в рамках целевой социальной программы по развитию системного добровольчества «Добрая Тверь» при финансовой поддержке правительства Тверской области на средства субсидии социально ориентированной некоммерческой организации.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: Забег ДОБРА тверь
Смотрите также:
Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    У меня только один вопрос: Почему перестали бегать мгерыши?
    29.05.2017 17:12
    0 | 6

    • romich 
      Дискредитируют ЕР.  Ибо туповаты и любое дело обговняют.
      29.05.2017 17:27
      0 | 3

    • Proletary 
      Верните Кнопку, сатрапы!
      29.05.2017 18:21
      0 | 0

  • aphhbygpx2083 
    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться ---  http://upl.pp.ua/eda
    29.05.2017 17:24
    1 | 1

  • horton 
    "...под управлением ... Марьяна Максакова"
Креативные какие родители у молодого человека...
    29.05.2017 17:34
    0 | 3

  • mednoe521 
    У мгерышей сейчас другие ориентиры. Некогда мелюзгой заниматься, надо в ТД влезть. Там среди них сейчас идёт интересная мгерышная игра ,(наставники подсказали им), называется -"подними с пола мыло"...:)
    29.05.2017 17:48
    0 | 4

  • hatamoto san 
    почему-то вспоминаются советские бравурные парады, забеги и прочая показуха на фоне тотального разложения...
    29.05.2017 18:22
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
89

По Твери бегал лосёнок: животное погибло

2017-05-25 10:55
88

С Днем Пограничника!

2017-05-28 17:55
62

В Твери девушка забралась на памятник рыбаку

2017-05-29 11:33
59

Мне за мой голос предложили 300 рублей

2017-05-26 11:01
58

В Твери обсудят развитие молодёжи

2017-05-25 20:36
45

«На манеже всё те же и уже не те же»: как проходят праймериз "Единой России" в Твери

2017-05-28 18:28
37

В Твери в последние полгода родились Ставры, Добрыни, Мелиссы, Жданы

2017-05-24 11:58
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100