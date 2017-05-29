Готов сценарий к фильму о Чесменском сражении и подвиге тверского дворянина - лейтенанта Ильина

7 июля в России будут отмечать 247-ю годовщину Победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении. Также в нынешнем году исполняется 280 лет со дня рождения одного из героев Чесменской битвы, тверского дворянина лейтенанта Дмитрия Ильина, командовавшего брандером.

О победоносном сражении российского флота и биография Ильина написаны в книге тверских авторов В.В. Рыжова и В.В. Скворцова «Чесма лейтенанта Ильина (из «Времен Очакова и покоренья Крыма»)», вышедшей в свет в тверском издательстве «Заповедник времени». Кроме того, благодаря стараниям авторов, в Твери одна из улиц названа именем нашего героического земляка, а 7 июля отныне - это День воинской славы России.

Валерий Рыжов и Виктор Скворцов вдохновились идеей создать по книге полнометражный художественно-биографический исторический фильм. В своё время идею поддержал Тверской областной Союз ветеранов, Союз ветеранов-подводников ВМФ Тверской области, Министерство культуры и Министерство обороны РФ.

В течение двух лет шла работа над сценарием будущего фильма по мотивам книги тверских авторов. Его написала Ольга Рязан Кириллова. Сценарий с рабочим названием "Былъ" опубликован на сайте Проза.ру. Интересный факт: в 1770 году Екатерина II учредила Медаль «В память сожжения при Чесме турецкого флота», на реверсе которой изображены пылающие турецкие корабли и надпись "Былъ" (о разгромленном флоте противника).

Справка:

В результате блистательной Чесменской победы был полностью уничтожен сильнейший флот Османской империи, при этом потери в живой силе противника в 1000 раз превзошли потери русских. Русский флот потерь в кораблях не имел. Это способствовало успешным боевым действиям русской армии на основном театре войны и заключению выгодного для России мирного договора с Турцией, установившего независимость Крымского ханства от османов и явившегося своеобразным прологом к присоединению в 1783 году Крымского полуострова к России. Чесма стала символом могущества России XVIII века.

Решающую роль в победном исходе Чесменского морского сражения сыграл наш земляк - лейтенант Дмитрий Ильин.