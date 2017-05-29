Зачем дятлы долбят железные фонари?

Видео такого "ненормального дятла" удалось снять в районе станции Конаковский мох (Конаковский район Тверской области): птица невозмутимо сидит на плафоне электрического столба и периодически долбит ржавую железяку, оглашая окрестности барабанно-металлической дробью.

Оказывается, птица не сошла с ума и явление это довольно часто встречается. Во-первых, дятлы реально могут долбить любые поверхности - от дерева до бетона, если их что-то привлекло. Например, если фонарь имеет деревянные элементы или столб, то там могут быть и насекомые, которых дятлы пытаются достать. По этой же причине они могут стучать и по плафону, потому что там тоже может скапливаться мошкара, прилетевшая на свет.

Орнитологи полагают, что таким образом птицы общаются и привлекают громким стуком самок.

5 интересных фактов о дятлах

1.За год хвост дятла стирается на одну десятую часть, потому что он помогает птице перемещаться снизу-вверх.

2. Голова у дятла не болит от долбежки благодаря пористой хрящевой прокладке, принимающей большую часть отдачи от ударов.

3. 20 ударов в секунду - с такой скоростью может стучать большой пестрый дятел.

4. За раз дятел может съесть более 1000 муравьев. И не лопнет.

5. Язык дятла - незаменимое орудие для добычи пищи. Когда он высовывается изо рта, можно увидеть маленькие "крепежи", благодаря которым он черпает жучков. Язык крепится к специальной ленте, длины которой хватит для того, чтобы обмотать весь череп птицы и зацепиться за ноздри.