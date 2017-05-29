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Зачем дятлы долбят железные фонари?

29 Мая 2017 15:05
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Видео

Видео такого "ненормального дятла" удалось снять в районе станции Конаковский мох (Конаковский район Тверской области): птица невозмутимо сидит на плафоне электрического столба и периодически долбит ржавую железяку, оглашая окрестности барабанно-металлической дробью.

Оказывается, птица не сошла с ума и явление это довольно часто встречается. Во-первых, дятлы реально могут долбить любые поверхности - от дерева до бетона, если их что-то привлекло. Например, если фонарь имеет деревянные элементы или столб, то там могут быть и насекомые, которых дятлы пытаются достать. По этой же причине они могут стучать и по плафону, потому что там тоже может скапливаться мошкара, прилетевшая на свет.

Орнитологи полагают, что таким образом птицы общаются и привлекают громким стуком самок.

5 интересных фактов о дятлах

1.За год хвост дятла стирается на одну десятую часть, потому что он помогает птице перемещаться снизу-вверх.

2. Голова у дятла не болит от долбежки благодаря пористой хрящевой прокладке, принимающей большую часть отдачи от ударов.

3. 20 ударов в секунду - с такой скоростью может стучать большой пестрый дятел.

4. За раз дятел может съесть более 1000 муравьев. И не лопнет.

5. Язык дятла - незаменимое орудие для добычи пищи. Когда он высовывается изо рта, можно увидеть маленькие "крепежи", благодаря которым он черпает жучков. Язык крепится к специальной ленте, длины которой хватит для того, чтобы обмотать весь череп птицы и зацепиться за ноздри.     

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Метки: дтел дятел долбит фонарь
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Комментарии (8)

  • kudimov 
    Слышал байку, что во второй жизни люди становятся птицами и животными, но навыки первой человеческой жизни остаются. Если все так, то этот дятел в первой жизни работал в электросетях.)
    29.05.2017 15:36
    0 | 8

    • aphhbygpx2083 
      Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться ---  http://upl.pp.ua/eda
      29.05.2017 17:24
      0 | 0

  • horton 
    А я было подумала, прочитав заголовок, что речь пойдет о таких как тот, из предыдущей новости...)
PS. Последнее предложение про язык - просто ОЙ! Да, в сантиметрах было бы не так впечатляюще! ))))
    29.05.2017 15:46
    0 | 5

  • oxion 
    Позитивная новость.
    29.05.2017 16:04
    0 | 0

  • UViolet 
    Это вполне нормальное, подмеченное издревле в народном творчестве явление из разряда -на заборе сидел дятел. Досиделся...спятил)).
    29.05.2017 16:11
    0 | 2

  • Хычник_Ёж 
    перфоратор с него лепили!
    29.05.2017 16:15
    0 | 2

  • Alx 
    Если дятел так любит муравьев, чего же он не долбит сразу в муравейник?
    29.05.2017 16:16
    0 | 4

  • TvereZ 
    А чего так мало интересных фактов? Исправим:

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    Дятел оборудован клювом. Клюв у дятла казенный. Он долбит. Если дятел не долбит, то он спит либо умер. Hе долбить дятел не может. Потому что клюв всегда перевешивает. Когда дятел долбит, то в лесу раздается. Если громко - то, значит, дятел хороший. Если негромко - плохой, негодный дятел.

    Дятел может скакать с ветки на ветку так же ловко, как матрос с брамселя на бушприт. Умело брошенный дятел летит не менее 30 метров, втыкается по пояс и висит два часа. Мнение у дятлов всегда отрицательное.

    Сильный дятел может долбить за двоих. Гигантский дятел (в природе не встречающийся) может задолбать небольшого слона.

    Синхронные дятлы водятся только в Австралии и работают парами, звеньями и т.д., вплоть до полка. День рождения дятлов - пятница. Переносимая дятлом доза - 250 децибелов, либо 40 рентген, либо 150 вольт, либо 4 пинка.

    В литровой банке дятла утопить невозможно. Дятел-самец, выполненный из железобетона в масштабе 32:1, является наилучшим памятником тестю. 200 дятлов, склеенные встык в виде сплошной панели, представляют собой роскошное зрелище.

    Испанский храмовый дятел является единственной в мире жующей птицей, а его самка, согласно поверью, способна высовываться из дупла на три четверти.

    Живой дятел отличается от обычного температурой и работоспособностью. Подземные дятлы долбят в полной темноте, с закрытыми глазами, по памяти. Их предками были упавшие в колодец подбитые дятлы.

    Отдельного вида бешеных дятлов не существует, однако количество таковых в любой популяции - 77%. Розовый поющий дятел, как и его пляшущая разновидность, встречается в основном в местах скопления алкоголиков.

    Почти все городские дятлы - одноразовые, с пластиковыми клювами 9x12 и изменяемой геометрией крыла. Промышленный пневматический дятел до сих пор вызывает споры среди орнитологов. В частности, подвергается сомнению его способность к воспроизводству, хотя в Кузбассе так называемые "отбойные" дятлы сидят в огромных количествах на всех деревьях и даже пользуются некоторыми гражданскими правами наряду с говорящими попугаями.

    Основной пищей дятлов всех видов является размоченная слюнями древесная долбанина. Описаны также случаи нападения дятлов на мешки с сахаром и фруктовые пироги. Друг другом дятлы, как правило, брезгают. Случаи конфликтов дятлов с людьми редки, однако в Поволжье следует опасаться темечкового дятла, жертвами которого становятся пожилые люди, пренебрегающие панамкой. Скорость полета такого дятла - 340 метров в секунду, он наводится на солнечный блик, не боится воплей и всегда доводит дело до конца. Полная противоположность ему - безмятежный пуховый дятел, живущий, как правило, в зарослях ландышей и незабудок. Он, в сущности, не является птицей, так как проводит всю жизнь сидя, из-за чего его крылья срослись, образовав пальто, а клюв имеет только нижнюю половину. Кормится подаянием.

    Выраженной иерархии среди дятлов не наблюдается, хотя крупный дятел запросто может издолбить мелкого. В случае внешней угрозы колония дятлов не изученным пока образом выделяет из себя начальника (обычно майора) и обороняется под его руководством. После отражения угрозы такой дятел становится пеликаном и покидает колонию.

    Срок полного созревания дятла в яйце - две недели с момента удара об пол дупла. Маленький дятел сидит тихо и жрет все, что ему подают. Основная ошибка дятлов - внутридупловый перекорм, из-за которого гибнут многие так и не сумевшие выбраться наружу молодые птицы.

    Ручной дятел - явление столь же редкое, как и ножной, потому что приручить дятла можно только тремя ныне забытыми старинными словами. Домашний дятел хранится завернутым в мягкую портяночную материю и при бережном обращении не просыпается.

    В древности на Руси дятлы служили в княжеских банях ходячими вешалками для белья, толченые и квашеные дятлы украшали любое застолье, а редкостный по красоте двуглавый дятел послужил прототипом нашего нынешнего герба. И последнее. Если на каком-нибудь карнавале вы оденетесь дятлом - вас ждут слава, успех и большая удача в любви.

    Рекомендуемая литература:

        "Комиссары леса". М., 1962.
        "Hаш маленький гвоздила". Детгиз, 1956.
        "Птица против танка". Воениздат, 1982.
        "Дурашка с клювом". М., Куннилингус, 1994. 

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(с) Е. Шестаков
    29.05.2017 16:16
    0 | 3
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