Студентка ТвГУ, пропавшая в конце прошлого года, найдена погибшей

23-летняя Милана Шахгусейнова погибла. Об этом сообщает тверской поисково-спасательный отряд «СОВА».

Поздно вечером 22 октября 2016 года Милана вышла из общежития ТвГУ и домой не вернулась. Девушку искали всем миром: ориентировки были расклеены по всему городу и растиражированы по всем СМИ. Волонтеры прочёсывали местность и просматривали записи с камер видеонаблюдения в округе. Удалось восстановить маршрут движения Миланы до улицы Скворцова-Степанова. Затем следы Миланы потерялись.

К сожалению, все поиски успехом не увенчались. Девушку нашли погибшей. Подробности и обстоятельства гибели волонтёры не уточняют.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, тело девушки обнаружили в Волге в Заволжском районе Твери.. Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено отсутствие на теле телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.