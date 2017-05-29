В Твери из дома украли 220 000 рублей

В полицию обратилась 31-летняя жительница областного центра. Женщина пояснила полицейским, что в её отсутствие неизвестный проник в ее дом через незапертую заднюю дверь и похитил 220 000 рублей.

Сотрудники УВД установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний неработающий житель Твери. Свою вину мужчина признал полностью. Часть похищенных денег возвратили владелице.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает УМВД России по Тверской области